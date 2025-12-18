Sancionan con 9.6 millones de pesos a partidos por afiliación indebida

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con casi 10 millones de pesos a cinco partidos políticos por prácticas indebidas de afiliación, Morena fue la institución más sancionada.

Tras una sesión maratónica, donde se abordaron diversos temas como la aplicación, por primera vez, del voto electrónico en una elección, así como la presentación de informes relacionados con la violencia política, el presupuesto de los organismos electorales locales, entre otros; el INE optó por también sancionar a cinco de los partidos nacionales por afiliación indebida.

Sobre este último asunto, se determinó que los partidos realizaron la afiliación o desafiliación indebida de 73 personas; aunado a que también se les señaló de cometer diferentes violaciones a la normativa electoral de los sujetos obligados, lo que les sumó sanciones por un total de 9 millones 693,574 pesos.

Se detalló que los partidos no aportaron los elementos para comprobar que estas 73 personas se hayan afiliado o desafiliado con su consentimiento, razón por la cual, se le impuso una multa de 61,773 pesos al PAN; 2 millones 739,003 pesos al PRI; 856,780 pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Además de 184,682 pesos a Movimiento Ciudadano y 5 millones 851,334 pesos a Morena, es decir, más de la mitad del total de las sanciones.

De igual forma, en lo que fue la última sesión del año, las y los consejeros eligieron por unanimidad de votos a Blanca Cecilia Martínez Escobedo como Consejera del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), por un periodo de siete años, iniciando con su encargo a partir del 19 de diciembre de 2025.

Voto electrónico

En otro asunto, el Consejo General logró destrabar la aprobación de la implementación, por primera vez, del voto anticipado por Internet para las elecciones locales de Coahuila del próximo año.

Se detalló que esta nueva modalidad de votación estará disponible del 24 al 30 de mayo de 2026 y funcionará como prueba piloto de Voto Anticipado dirigido a la ciudadanía con discapacidad imposibilitada de acudir a una casilla y personas cuidadoras primarias.

El INE sostuvo que esta prueba piloto del voto por Internet no sustituye al Voto Anticipado domiciliario en boleta física, “sino que ambos conviven en un modelo híbrido en la elección de diputaciones locales de Coahuila de Zaragoza”.

Es así que para la aplicación de este voto, el personal del INE visitará los domicilios de las personas votantes anticipadas que eligieron esta modalidad, con el fin de verificar su identidad y entregarles en sobre cerrado las cuentas de acceso necesarias para acceder al sistema.

“Con su cuenta de acceso y contraseña, podrá acceder a la boleta electrónica, seleccionar su opción de voto, confirmarla y obtener su recibo de votación, el cual también podrá verificar en el propio sistema”, detalló.