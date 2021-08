Para que una persona acceda a un criterio de oportunidad, como es el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien es acusado de recibir sobornos millonarios, no sólo basta con que haga señalamientos, pues las autoridades están obligadas a verificar la información y comprobarla ante un juez, para luego, llamar a una audiencia a los posibles involucrados, como lo es en el caso de Ricardo Anaya, explicaron expertos en derecho penal.

José Fernández de Cevallos, catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), recordó que el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) prevé el criterio de oportunidad en el cual una persona imputada por algún delito puede declarar en contra de otras personas señalando otros delitos, sin embargo, resaltó que eso no quiere decir que ese imputado puede simplemente señalar a otras personas, y con ello darle validez a la acusación.

El experto dijo que si bien es cierto que las acusaciones en este caso de Emilio Lozoya contra Ricardo Anaya son una versión de las pesquisas, ésta se debe investigar, recabar pruebas, testimonios, para así poder judicializar en el expediente, labor que debe ser realizada por la FGR.

“Una vez que se tiene estos elementos, se pueden acreditar dos cosas; los delitos o la probabilidad de que el señalado participó en ellos y se judicialice el expediente, es decir, que el juez de control cite a las partes para la audiencia inicial, y como no es un detenido se cita para generar una imputación, darle oportunidad de declarar y discutir medidas cautelares”, detalló.

Por ello, enfatizó que las autoridades previamente tuvieron que haber recabo datos de prueba, pues “no se puede llegar frente a juez y solicitar solo la vinculación a procesos por los simples dichos de otro señalado”, añadió.

En concordancia, Alberto Nava, doctor en Derecho por la UNAM, opinó que en el caso de Ricardo Anaya, “lo importante para la FGR es que la información dada por Emilio Lozoya sea verídica y comprobable por diversos medios, de lo contrario, el criterio de oportunidad no se podrá otorgar.

Por lo anterior, coincidió que para llamar a una audiencia a Ricardo Anaya, se debieron comprobar las acusaciones, para luego lograr formalizar la acusación ante un juzgado.

Asimismo, Jorge Nader Kuri, abogado litigante, coincidió que para aplicar un criterio de oportunidad el Ministerio Público (MP) no puede quedarse sólo con la palabra, sino tiene que realizar actos de investigación que fortalezcan, complementen o que aporten mayor información

Los expertos en derecho penal coincidieron que en caso de que Anaya no acuda a la audiencia inicial a la que se le citó el próximo jueves a las 10 de la mañana por los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, pueden pasar tres cosas según el CNPP; que el MP deje de insistir en el proceso; que el MP le pida al juez de control una orden de comparecencia, que significa que la policía vaya y presente directamente al señalado ante el juez y la más frecuentes, que el MP pida una orden de aprehensión y el juez la conceda ante el desacato de la citación.

Cárcel por 30 años

Ricardo Anaya, excandidato presidencial y exdirigente nacional del PAN, aseguró que recibió un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se presente el próximo jueves a una audiencia en el Reclusorio Norte, por ser señalado de cometer delitos que alcanzarían hasta 30 años de prisión.

“Me acaba de llegar este documento. Es un citatorio; lo que dice, en resumen, es que la fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia”, indicó.

A través de un video, el panista reiteró que López Obrador lo quiere encarcelar, y que los delitos que le imputan suman 30 años de prisión.

Luego de que el presidente lo exhortó a no salir del país y enfrentar las acusaciones si nada teme, Anaya dijo: “¡pues claro que soy inocente! Pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir. ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme?”

Atribuyó al mandatario federal la reactivación de la investigación en su contra, pues dijo que enfrentar un proceso penal lo anularía de participar como candidato presidencial en 2024.

