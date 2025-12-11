Crudo retrocede mientras inversionistas se centran en Ucrania

Los precios del petróleo cayeron el jueves porque los inversionistas se centraron en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania y observaron grandes superávits en los inventarios de gasolina y diésel en Estados Unidos.

Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte cerraron en 61.28 dólares por barril, una baja de 93 centavos o 1.49%, mientras el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cerró en 57.60 dólares por barril, una baja de 86 centavos o 1.47 por ciento.

Durante la mayor parte de la sesión, el Brent y el WTI perdieron más de 1 dólar y casi 2%, cayendo por debajo de los mínimos observados por última vez en octubre.

La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 53.87 dólares por barril, una caída de 1.63% equivalente a 89 centavos.

“El mercado se ha visto afectado por importantes excedentes en los inventarios de gasolina y diésel”, declaró Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates. “Esto se refleja en los bajos márgenes de refinación”.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos reportó el miércoles que los inventarios de gasolina aumentaron en 2.5 millones de barriles en la semana anterior y las reservas de destilados crecieron en una cantidad similar.

La perspectiva de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania también parecía estar impulsando la caída del mercado. Dicho acuerdo aumentaría la oferta de petróleo ruso.