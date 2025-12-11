Competencia en mercado bursátil beneficia a inversionistas

Ejecutivos del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reconocieron que la llegada de la competencia obligó a la plaza bursátil a reconsiderar sus métodos de operación y a realizar ajustes.

Jorge Alegría, director general de la BMV, aseguró que aunque la competencia fue percibida inicialmente como un desafío, también ayudó en buena medida a que el grupo se replanteara muchos de sus procesos, incluyendo la provisión de más servicios.

“Lo que se observa actualmente es que el mercado se ha establecido en una distribución aproximada de 80/20. Las emisoras, las ofertas públicas y las colocaciones se realizan claramente en la Bolsa Mexicana de Valores”, afirmó.

Por su parte, Marcos Martínez, presidente de la BMV, se refirió específicamente a la plataforma competidora, indicando que el instrumento “no ha sido bueno”, y comentó que si bien la competencia está obligada a vender y salir de los fondos de capital privado, su desempeño ha sido pobre para su reputación.

Como respuesta a la dinámica competitiva y a la necesidad de modernización, la Bolsa implementó una estrategia aprobada el año pasado, proyectada para más de cuatro o cinco años, enfocada en modernizar el mercado de valores y darle una evolución digital.

“Esto busca que la Bolsa esté a la vanguardia en tecnología para que los inversionistas mexicanos puedan acceder a mejores servicios y para que el mercado crezca y se desarrolle”, dijo Martínez en la comida con medios de comunicación para festejar el fin de año.

LMV, una alternativa viable

Jorge Alegría destacó que en términos regulatorios, la recién promulgada Ley del Mercado de Valores fue destacada por ofrecer una alternativa viable para las empresas, asegurando que existen dos vías para el mercado.

“El objetivo de esta nueva ley es proporcionar opciones más fáciles, más eficientes y más económicas para que las emisoras acudan al mercado. La nueva ley permite a las empresas elegir entre los distintos agentes del mercado, sin importar si recurren a una casa de Bolsa a través de la BMV o de la otra plataforma, asegurando así que tienen opciones”, dijo.

Los directivos del centro bursátil comentaron que durante el presente año se listaron en la BMV cinco empresas, entre las que destacan Grupo Aeroméxico y Esentia.