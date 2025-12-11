Maduro prepararía su huida a Bielorrusia

Minsk. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, mantuvo ayr una segunda reunión en 17 días con el embajador de Venezuela en Rusia, en un momento de creciente presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para la destitución del dictador de Venezuela Nicolás Maduro.

La reunión se interpreta como una posible preparación de la salida de Maduro de Venezuela.

Maduro le dijo a Trump en una llamada telefónica el 21 de noviembre que estaba listo para abandonar Venezuela siempre que él y su familia tuvieran amnistía legal completa, dijeron fuentes a Reuters.

La agencia de noticias estatal bielorrusa, Belta, informó el 25 de noviembre que Lukashenko había recibido ese día al enviado venezolano en Moscú y le había dicho que Maduro siempre era bienvenido a Bielorrusia y que era hora de que hiciera una visita.

Temor

Por otra parte, la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó el jueves por unanimidad derogar una ley, con la que se adhirió al Tratado de Roma, en busca de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) a la que considera “un instrumento del imperialismo” .

Tras la aprobación legislativa, el dictador Nicolás Maduro debe firmar la ley derogatoria y luego el país informar oficialmente a la Corte Penal Internacional para que se confirme la salida de ese organismo al que la nación sudamericana se adhirió en el año 2000, indicaron abogados activistas de derechos humanos.

El proyecto de ley para la derogatoria surgió luego de que en 2020, el entonces fiscal de la CPI dijo que había una base razonable para creer que funcionarios gubernamentales y militares cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2017 y se dio paso a una investigación formal.