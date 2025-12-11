Trump abrió los ojos a los hondureños: JOH

Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, le "abrió los ojos a mucha gente en Honduras" al declarar su simpatía por el candidato conservador Nasry Asfura, declaró el expresidente Juan Orlando Hernández, que salió de la cárcel en Estados Unidos tras ser perdonado por el inquilino de la Casa Blanca.

Hernández cumplía una condena de 45 años por narcotráfico, y desde su salida de la cárcel se mantiene en paradero desconocido, presumiblemente en Estados Unidos, donde lo habría entrevistado la cadena One American News (OAN).

"El pueblo hondureño mandó un claro mensaje. De manera aplastante rechazaron la ideología fallida de la izquierda radical, del socialismo proveniente de Venezuela", declaró el expresidente convicto e indultado.

"Pero tenemos que entender que tienen un manual. Cada vez que yo ganaba una elección, la izquierda radical decía 'si no ganamos, no vamos a reconocer las elecciones'", añadió.

El partido en el poder, encabezado por la presidenta izquierdista Xiomara Castro, rechazó los resultados provisionales que dan una muy pequeña ventaja a Asfura por delante de otro candidato conservador, Salvador Nasralla.

La izquierda asegura que el apoyo de Trump, y el indulto a Hernández, fueron una interferencia electoral.

Hernández no reveló qué piensa hacer ahora, y si va intentar pedir asilo en Estados Unidos.

"Mi prioridad ahora es cómo poderme reunir con mi familia", declaró. "No los he visto en cuatro años".

Reunión

Once países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidieron una reunión extraordinaria del bloque por la crisis electoral en Honduras, que se celebrará la próxima semana, informó la cancillería dominicana.

El escrutinio especial de las elecciones presidenciales hondureñas del 30 de noviembre podría empezar hoy viernes, estimó ayer una de las consejeras del árbitro electoral.