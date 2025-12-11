Maíz y trigo suben gracias a exportaciones

Los futuros del maíz y el trigo estadounidenses subieron el jueves, apoyados por las fuertes ventas de exportación y un dólar más débil, que tiende a hacer los granos sean más competitivos a nivel mundial, dijeron operadores.

Los futuros de la soya se aferraron a modestas ganancias al final de la sesión.

El maíz de marzo de la Bolsa de Chicago subió 2.25 centavos a 4.4650 dólares por bushel, manteniéndose dentro del rango de cotización del día anterior. El trigo de marzo CBOT subió 4 centavos a 5.3350 dólares por bushel y la soya de enero ganó 3 centavos a 10.9425 dólares por bushel.

El maíz recibió un impulso después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informara que las ventas netas de exportación de maíz en la semana terminada el 13 de noviembre fueron de 2.38 millones de toneladas métricas, superando un rango de estimaciones comerciales de 800,000 a 2 millones de toneladas.

Además, según las normas de notificación diaria, el Gobierno confirmó ventas privadas de 186,000 toneladas de maíz estadounidense a destinos desconocidos.

“La caída del dólar está beneficiando aún más la campaña de exportación de maíz estadounidense de 2025/26”, escribió Matt Zeller, analista de StoneX, en una nota a clientes.

Una divisa estadounidense más débil hace que las cosechas de ese país sean más baratas para los compradores con otras divisas y puede impulsar la demanda.

El billete verde extendió los descensos del miércoles.

Aun así, las alzas se vieron limitadas por la abundante oferta mundial de maíz y trigo.