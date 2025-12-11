Competencia a escala global: quién dominará la nueva era del streaming

El sector de streaming está viviendo uno de los momentos más importantes y tensos de los últimos 6 años, desde que Disney compró la empresa 21st Century Fox, finalizando en 2019 por un valor aproximado de 71,300 millones de dólares.

En este contexto hablaremos de la compra de Warner Bros. Discovery (WBD), una de las empresas de entretenimiento más grandes del mundo, dueña de franquicias como DC, Harry Potter y Game of Thrones, además de que cuenta con operaciones en cine, televisión y streaming a través de HBO y HBO Max.

Este acuerdo de compra se hizo por parte de Netflix. La transacción se llevó a cabo con efectivo y acciones, y se valuó en 27.75 dólares por acción de WBD, con un valor empresarial total de aproximadamente 82,700 millones de dólares (valor patrimonial de 72,000 millones de dólares).

Se espera que la transacción se finalice tras el previo anuncio de separación entre Discovery Global y la división de Redes Globales de WBD, convirtiéndose en una nueva empresa que cotiza en Bolsa, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026.

Cada accionista de WBD recibirá 23.25 dólares en efectivo y 4,501 dólares en acciones ordinarias de Netflix por cada acción ordinaria de WBD en circulación al cierre de la transacción.

No obstante, tras el anuncio de que Netflix había alcanzado un acuerdo para adquirir los activos de Warner Bros., Paramount Skydance presentó una contraoferta significativamente superior en monto.

La compañía liderada por David Ellison lanzó una oferta pública de adquisición en efectivo de 30 dólares por acción, valorando todo Warner Bros. Discovery en aproximadamente 108,400 millones de dólares, con el argumento de que su propuesta ofrece más valor para los accionistas y un camino más claro hacia la aprobación regulatoria que la combinación de efectivo y acciones planteada por Netflix.

Esta operación marca un punto clave en la evolución del sector, no solo en la competencia por ampliar la base de suscriptores de pago, sino también en la expansión y control de contenido premium, desde películas y series hasta eventos deportivos.

Cabe destacar que el sector del streaming vive una etapa de madurez en el caso de Netflix, debido al tiempo que tiene en el mercado, competencia intensa y presión por rentabilidad, después de años enfocados casi exclusivamente en crecimiento acelerado de suscriptores.

Las principales plataformas —desde los gigantes tradicionales del entretenimiento hasta los actores tecnológicos— enfrentan al mismo tiempo una desaceleración en su base de usuarios, costos de contenido cada vez más altos y la necesidad de diferenciarse en un mercado saturado.

Este entorno ha provocado ajustes profundos en estrategias, recortes de gasto, fusiones y un giro hacia modelos más sostenibles que integran contenido premium, deportes en vivo y franquicias de alto valor.

En este contexto, empresas como Netflix, Disney, Warner, Amazon, Paramount, Roku y Apple compiten no solo por volumen de suscriptores, sino por tecnología y capacidad de retención, además de la producción y distribución de contenido original. Esta dinámica ha acelerado las oportunidades de consolidación y ha redefinido la manera en que el contenido se produce, se distribuye y llega al consumidor final.

Podemos concluir que la compra de WBD por parte de Netflix, junto con la contraoferta de Paramount, confirma que el sector streaming ha entrado en una fase decisiva de consolidación y competencia estratégica. Esta etapa exige a las plataformas mayor escala, eficiencia operativa y control sobre contenido premium para sostener su modelo de negocio.

En un mercado saturado y de crecimiento lento, las decisiones actuales definirán qué empresas podrán liderar la siguiente era del entretenimiento digital.