La “aterradora” huida de Machado de Venezuela

Nueva York. María Corina Machado tuvo que hacer una travesía marítima larga y "aterradora" en plena noche para salir de Venezuela, según el estadounidense que afirma haber estado al mando de la operación.

Bryan Stern, que dirige una organización de rescate sin ánimo de lucro, detalló la operación en una entrevista el jueves en CBS News que permitió a la líder de la oposición venezolana y ganadora del Nobel de la Paz de este año llegar a Noruega, aunque no a tiempo de asistir a la ceremonia de entrega del premio.

"Fue peligroso. Daba miedo", narró Stern; recordó la oscuridad y el fuerte oleaje con los que tuvieron que lidiar para salir de Venezuela.

Stern dijo haberse encontrado con Machado en el mar una vez ella salió de su país, donde vivió en la clandestinidad durante once meses por temor a posibles represalias del gobierno de Nicolás Maduro.

Machado abordó una embarcación que la esperaba para realizar una travesía de 13 horas hasta un lugar no revelado, donde tomó un avión. La misión, según CBS, fue planeada cuatro días antes de su ejecución.

"Las condiciones del mar eran ideales para nosotros", ya que las grandes olas interfieren las ondas de los radares. "Pero desde luego no eran las que uno desearía para navegar", explicó Stern.

"Era plena noche, había muy poca luz de Luna, algo de nubosidad, poca visibilidad, las lanchas no tenían luces", describió.

"Todos estábamos bastante mojados. Mi equipo y yo estábamos empapados hasta los huesos. Ella también, tenía frío y estaba muy mojada. Tuvo un viaje muy arduo. Estaba muy feliz. Estaba muy emocionada. Estaba muy cansada", añadió el veterano de las fuerzas especiales.

Una veintena de personas participó en el operativo, según contó Stern.

Apoyo de EU

María Corina Machado afirmó ayer que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela.

"Sí, recibimos ayuda del gobierno de Estados Unidos", dijo Machado, respondiendo a una pregunta de AFP en una conferencia de prensa con el Instituto Nobel en Oslo, donde llegó la madrugada del jueves tras un viaje secreto.

Machado confirmó que haría "todo lo posible" para regresar a Venezuela pese al riesgo de ser arrestada. "Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado", dijo en inglés.

"No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", continuó, en su primera aparición pública desde enero, cuando participó en una marcha en rechazo a la juramentación del dictador Nicolás Maduro.