Por tercer día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que no tiene que ver con la investigación y el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) al excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.

“Ahora con este asunto del señor, joven Anaya, víctima, acusándome a mí. Está como para decirle: ¿yo por qué? Yo no te mandé a que hicieras esas cosas. ¿No te diste cuenta? ¿Pensabas que no iba a suceder nada? Es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, Lozoya, ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética. Ese es el fondo del asunto”, dijo López Obrador.

Esta declaración de López Obrador se dio luego de que ayer, desde el exilio, Ricardo Anaya, excandidato presidencial y exdirigente nacional del PAN, aseguró que recibió un citatorio de la FGR para que se presente el próximo jueves a una audiencia en el Reclusorio Norte, por lo que insistió en que López Obrador “lo quiere fregar a la mala”.

Aunque López Obrador lo niegue, fíjate cómo si me quiere fregar a la mala. Me acaba de llegar este documento. Es un citatorio; lo que dice, en resumen, es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia”, indicó.

A través de un video, el panista reiteró que López Obrador lo quiere encarcelar, y que los delitos que le imputan suman 30 años de prisión. “¡Menos mal que su fuerte no es la venganza!”, expresó.

Luego de que el Presidente lo exhortó a regresar al país y enfrentar las acusaciones si nada teme, Anaya dijo: “¡pues claro que soy inocente! Pero por supuesto que no le creo al Presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir. ¿Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme?”.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

Atribuyó al mandatario federal la reactivación de la investigación en su contra, pues dijo que enfrentar un proceso penal lo anularía de participar como candidato presidencial en 2024. “Que te quede bien claro, Andrés Manuel. Yo no me escondo y doy la cara. Y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mi”.

jorge.monroy@eleconomista.mx