El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que es mentira que la investigación que se está realizando en contra de Ricardo Anaya sea por una persecución presidencial.

“Yo no tengo nada que ver con la Fiscalía, ni con los jueces que pertenecen al Poder Judicial y los testigos a los que menciona ni los conozco, no sé, hasta ayer me enteré de que uno que había recibido dinero, que se le acusa de eso del PAN, está preso”, indicó el mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

López Obrador reiteró que él no tiene nada que ver con las denuncias “pero él (Anaya) pensando que así, echandome la culpa, sintiéndose perseguido la iba a librar, muy mal, muy mal ese proceder, entonces él me acusa con un tuit, yo respondo lo que yo creo que él debe hacer, no irse del país, sino enfrentar su situación, el que nada debe nada teme y él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad, si tiene su conciencia tranquila”, aseguró el mandatario federal.

Sobre la acusación de Ricardo Anaya sobre que estas denuncias son para evitar que sea candidato a la presidencia en 2024, López Obrado dijo “cómo voy a estar pensando en eso… que no sea candidato en 2024, no, yo no le impidió a nadie que sea candidato”, indicó.

Dijo que la investigación que se está realizando en contra de Ricardo Anaya, se originó por “una denuncia que se presentó desde hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido, en su momento, y luego esto se juntó con una denuncia que hizo el exdirector de Pemex (Emilio Lozoya), donde acusó a legisladores y dirigentes de partidos de que recibieron dinero para la aprobación de la reforma energética”, indicó.

Aseguró que el excandidato presidencial empezó a escalar en la política y a hacer a un lado a sus compañeros de partido “a dirigentes importantes (...) “creo que hasta Calderón lo hizo a un lado, en ese tiempo abandonaron el pan muchos dirigentes, y lo culpaban de estar muy cercano al presidente (Enrique) Peña, que iba a Los Pinos y que se ayudaban mutuamente, luego de que ya es candidato se le voltea al presidente Peña, no se si se acuerdan que en el debate dijo que iba a meter a la cárcel al presidente Peña, pues a partir de ahí también se le generaron problemas, porque sintieron que estaba traicionando, entonces se le juntaron estas denuncias”, detalló López Obrador.

El sábado, el excandidato a la Presidencia de la República publicó en sus redes sociales un video en el que aseguraba que López Obrador buscaba meterlo a la cárcel “la razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor”, escribió en su publicación.

AMLO pide a Anaya atender citatorio

Sobre el video que publicó Ricardo Anaya este lunes por la mañana, en donde el panista asegura que ya se recibió un citatorio para una audiencia en el Reclusorio Norte y que no asisitirá, el presidente dijo “que de la cara, para que ya está cambiando de opinión y se va a quedar, no se va a salir del país, puede ir a declarar", dijo.

“Que vaya y que declare y que demuestre que no recibió dinero (...) podría presentarse, incluso amparado”, dijo López Obrador.

Esta mañana, Anaya publicó un video en el que asegura que recibió un citatorio “no habían pasado ni 24 horas de que les dije que López Obrador me quería meter a la cárcel, cuando trajeron este papel a mi casa (...) lo que dice en resumen, es que la Fiscalía de López Obrador quiere que me presente este jueves a una audiencia”, dijo.

Informó que las audiencias empezarían por zoom y el final de estas se llevaría a cabo en el Reclusorio Norte. Detalló que los delitos de los que se le acusan sumarían 30 años de cárcel.

Ricardo Anaya indicó que no asistirá al reclusorio, “se perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir”, aseguró.