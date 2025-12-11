Cosmocolor gana licitación

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado a conocer el fallo de la licitación para la producción de la Credencial para Votar, resultando ganador el consorcio mexicano encabezado por la empresa Cosmocolor.

Este anuncio marca un hito significativo, ya que por primera vez en la historia, la fabricación de uno de los documentos de identidad más importantes y seguros del país estará a cargo de un grupo de empresas y tecnología 100% mexicanas.

La adjudicación a un consorcio nacional no solo garantiza la continuidad en la calidad y seguridad de la credencial, sino que también representa un fuerte impulso a la soberanía tecnológica y al empleo nacional, alineándose perfectamente con el espíritu de la iniciativa #HechoEnMéxico y el Plan México.

Resulta que el gigante estadounidense del entretenimiento, Walt Disney, invertirá 1,000 millones de dólares en OpenAI y que ambas empresas han acordado incorporar los personajes del gigante del entretenimiento a la herramienta de generación de videos Sora de OpenAI.

Como parte del acuerdo de licencia de tres años, Sora será capaz de generar videos sociales breves promovidos por los usuarios que se basen en más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars.

Una selección de los videos realizados por los usuarios también podrá verse en streaming en la plataforma Disney+.

Disney también utilizará las interfaces de programación de aplicaciones de OpenAI para crear nuevos productos y herramientas, convirtiéndose en uno de los principales clientes del creador de ChatGPT. También desplegará ChatGPT para sus empleados, dijeron las empresas.

Altor Casa de Bolsa recibió una calificación crediticia en escala local de 'BBB+.mx' por parte de la agencia Moody's Local MX en el inicio de su cobertura, con lo que se ubicó en el octavo nivel dentro del bloque de activos con grado de inversión. La perspectiva fue colocada en estable.

El principal reto crediticio de Altor Casa de Bolsa es la rentabilidad, la cual aún no encuentra su punto de equilibrio por lo que se continúa con un plan de aportaciones de capital de los socios, en línea con el proceso de consolidación de su modelo de negocio.

"La calificación de BBB+.mx incorpora la expectativa que ACB consiga llegar al punto de equilibro en los siguientes 12 a 18 meses", dijo Moody's Local MX, en su comunicado.

Fibra Mty, un fideicomiso de inversión en bienes raíces para los sectores industrial y de oficinas, dio a conocer que extendió el vencimiento de crédito quirografario con Banorte por un monto principal comprometido de hasta 300 millones de dólares.

La compañía, que tiene 119 inmuebles y cuenta con más de 2 millones de área bruta rentable, dijo que las modificaciones incluyen la extensión del vencimiento, de julio 2029 a enero 2031, así como una reducción de 10 puntos base en la sobretasa para ubicarse entre 170 y 190 puntos base sobre Secured Overnight Financing Rate Data (SOFR) de un mes, dependiendo de la relación de pasivos contra activos.

La empresa agregó que en línea con su objetivo de mantener una estructura de capital prudente y conservar flexibilidad financiera continuará con las acciones necesarias para extender el perfil de vencimientos de la deuda y mantener un costo financiero competitivo.

