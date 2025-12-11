Oro sube a máximo de más de un mes y la plata alcanzó nuevo récord histórico

El oro subió el jueves y alcanzó su nivel más alto en más de un mes después de que el recorte de tasas de un cuarto de punto porcentual de la Reserva Federal de Estados Unidos hizo caer al dólar, mientras que la plata subió a un máximo histórico.

El oro al contado subió 1.2% a 4,280.08 dólares la onza alcanzando su nivel más alto desde el 21 de octubre. Los futuros del oro estadounidense para entrega en febrero cerraron con un alza del 2.1% a 4,313 dólares la onza.

La plata al contado subió casi 4% a 64.22 dólares la onza, rondando el máximo histórico de 64.31 dólares que alcanzó anteriormente en la sesión.

“La plata parece estar arrastrando al oro y también al platino y al paladio... hay mucho impulso detrás de esto en este momento”, dijo el analista de Marex, Edward Meir.

Las tasas de interés más bajas tienden a ser favorables para el oro, ya que es un activo sin rendimiento.

Por otra parte, el platino ganó 2.5% a 1,697.61 dólares, mientras que el paladio subió 1.1% a 1,492.55 dólares.

Cobre renueva máximo

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó 2.9%, a 11,894.50 dólares por tonelada, tras haber marcado a 11,894.50 dólares, un pico histórico.

El metal rojo, utilizado en la energía y la construcción, acumula un avance de 33% este 2025 debido a las interrupciones en el suministro de las minas y las salidas de cobre hacia Estados Unidos.

“La única razón por la que el cobre ha estado subiendo es por la percepción del mercado de que va a haber aranceles a las importaciones de cobre de Estados Unidos anunciados en algún momento a mediados del próximo año para ser implementados a partir de principios de 2027”, dijo David Wilson, analista de BNP Paribas.

Al mismo tiempo, el inventario mundial visible en Bolsa ha aumentado más de 40% interanual. “Por lo tanto, esta idea de que no hay cobre es engañosa, pero esta atracción de unidades de cobre hacia Estados Unidos está creando una percepción de la escasez fuera de Estados Unidos”, dijo Wilson.

Entre otros metales básicos en la LME, el aluminio subió 1.3%, para cotizar en 2,903.5 dólares la tonelada; el zinc avanzó 4.3%, a 3,213 dólares; el plomo sumó 0.5%, a 1,988 dólares; el estaño subió 4.5%, a 41,725 dólares tras llegar a 42,000, un máximo desde abril de 2022.