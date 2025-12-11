Oracle se desploma en Bolsa y contagia al sector tecnológico

Los títulos de Oracle se desplomaron este jueves en Wall Street después de que la compañía reportó resultados decepcionantes correspondientes al tercer trimestre, lo que desató una venta masiva en el sector tecnológico.

Las acciones del gigante del software cerraron en 198.85 dólares, una caída de 10.83%, aunque en las primeras operaciones llegaron a caer más de 15 por ciento.

Aun con el tropiezo del jueves, en lo que va del año los papeles de la firma fundada por Larry Ellison avanzan 19.33 por ciento.

El desplome borró 68,656 millones de dólares en capitalización de mercado, dejando su valor en 565,075 millones de dólares.

Oracle informó el miércoles ingresos por 16,060 millones de dólares, por debajo de los 16,210 millones previstos por el consenso de analistas.

Monex Casa de Bolsa señaló en un análisis que la compañía “no alcanzó las expectativas de ingresos y reportó un flujo de caja libre negativo de 10,000 millones de dólares, lo que generó inquietud en el mercado”.

No obstante, destacó que Oracle elevó sus previsiones de ingresos para 2027 en 4,000 millones de dólares, impulsada por un crecimiento de 66% en su negocio de infraestructura en la nube y la expansión a 64 nuevas regiones, lo que consolida su papel como un actor relevante en la era de la IA pese a la volatilidad actual.

Para 2025, la empresa prevé 50,000 millones de dólares en gastos de capital, cifra muy superior a los 35,000 millones proyectados en septiembre, de acuerdo con su director financiero, Doug Kehring.

Efecto dominó

La corrección de las acciones de Oracle arrastró a las de otros gigantes de la industria tecnológica a terreno negativo.

NVIDIA, la empresa más valiosa del mundo en Bolsa retrocedió 1.55%, a 180.93 dólares por acción. Broadcom bajó 1.60% a 406.37 dólares, acompañada por Micron Technology, cuyos títulos cerraron la jornada en 258.46 dólares, una disminución de 2 por ciento.

El índice Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, bajó 0.25% contagiado por Oracle.