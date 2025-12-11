El Tesoro sanciona a sobrinos de Maduro

Washington. Estados Unidos impuso ayer nuevas sanciones contra tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con un empresario y buques de seis compañías navieras que transportan petróleo venezolano, informó el gobierno de Donald Trump.

La medida se produce al día siguiente de que Estados Unidos incautara un buque petrolero frente a la costa venezolana, una escalada en la crisis entre ambos países.

"Estas sanciones tienen como objetivo a tres sobrinos de Maduro, dos de los cuales son narcotraficantes convictos", señala un comunicado del Departamento de Estado.

La administración Trump recuerda que "en octubre de 2022, el gobierno anterior (del presidente Joe Biden) les concedió el indulto como parte de un intercambio de presos que involucró a siete ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela".

"Ambos hombres regresaron a Venezuela y, hasta 2025, han continuado con sus actividades de narcotráfico", asegura el texto.

Las sanciones son monitoreadas por el Departamento del Tesoro.

Cuatro de los seis petroleros sancionados, incluyendo el H. Constance y el Lattafa, tienen bandera panameña, mientras que los otros dos tienen bandera de las Islas Cook y Hong Kong.

"La medida de hoy (jueves) también apunta al sector petrolero de Venezuela, incluyendo a un empresario y seis compañías navieras, e identifica seis buques como propiedad bloqueada", añade el comunicado.

El buque que fuerzas estadounidenses asaltaron en el Caribe también estaba sometido a sanciones, en ese caso por sus vínculos con Irán y el grupo Hezbolá.

Los dos sobrinos de Maduro condenados en Nueva York tras su detención en 2016 son Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores. El tercero es Carlos Erik Malpica Flores.

Los tres son sobrinos por parte de la esposa de Maduro, Cilia Flores.

El empresario panameño Ramón Carretero Napolitano también fue sancionado por "haber mantenido diversos negocios con la familia Maduro-Flores”.

“Piratería criminal”

El dictador Nicolás Maduro calificó ayer jueves como acto de "piratería naval criminal" el decomiso por parte de Estados Unidos de un buque cargado de crudo venezolano y denunció el "secuestro" de sus tripulantes.

"Secuestraron a los tripulantes, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe", dijo Maduro en un acto presidencial.

De acuerdo con Maduro, el buque transportaba 1.9 millones de barriles de crudo venezolano. Registros previos del sitio de seguimiento de buques MarineTraffic daban cuenta de 1.1 millones.

También aportó detalles sobre la ubicación del buque al momento de lo que llamó un "asalto". "No fue en las costas de Venezuela, fue arriba, mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia las islas de Granada", comentó.

Según The Washington Post, el barco se dirigía a Cuba a entregar el petróleo.

"Ayer se les cayó la máscara (...) Los supremacistas que están gobernando en Estados Unidos quieren una guerra en Sudamérica", reiteró Maduro.

El dictador indicó que ha dado instrucciones para tomar las "debidas acciones legales, diplomáticas" en todas las instancias. "Venezuela va a asegurar todas las naves", afirmó.