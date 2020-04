El gobierno federal acordó contratar por un mes los servicios de la red de hospitales privados del país para poder disponer de 1,300 camas de terapia intensiva y ofrecer tratamiento a los casos graves de coronavirus, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Este convenio nos permite que se atiendan a todos los enfermos de coronavirus y que no se nos saturen las áreas de terapia intensiva", dijo López Obrador en un video publicado en sus redes sociales.

Desde su casa en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, López Obrador reconoció la visión de la Asociación Nacional de Hospitales de México, que presiden Mario Vázquez Ulloa y Olegario Vázquez Aldir.

El jefe del Ejecutivo explicó que este acuerdo no se trata de un convenio con fines de lucro, "es un convenio solidario por parte de ellos. Nos van a cobrar el mínimo, no va a haber ganancias, no va a haber utilidades, y esto yo lo agradezco”, dijo López Obrador

“Con esto podemos estar más tranquilos, seguros, sin embargo, lo más importante de todo no son los hospitales, no queremos que se llenen los hospitales de personas afectadas, lo que queremos es prevenir como lo estamos haciendo”, comentó el mandatario.

López Obrador dijo que esperaba que el levantamiento gradual de la cuarentena se pudiera realizar a partir del 10 de mayo, a reserva de lo que indiquen los especialistas.

