Luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) sufrió un hackeo a sus sistemas computacionales que causaron afectaciones administrativas y en la distribución y almacenamiento de combustibles, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el ataque cibernético no fue tan grave.

En su conferencia matutina, el mandatario federal indicó que el hackeo a Pemex fue similar al que se registra en bancos u otras instituciones a nivel mundial, por lo que descartó que se presenten problemas mayores.

“Pareció que se dio, no fue tan grave, además no logran nada porque se está trabajando y si hay delitos se persigue y se castiga a responsables, pero es parte de los obstáculos que debemos enfrentar. No hay problemas mayores”, dijo López Obrador.

El Ejecutivo federal afirmó que se busca la forma de garantizar más seguridad digital para los sistemas de la empresa del Estado, y aseguró que la producción petrolera va en crecimiento, pues se producen un millón 720,000 barriles diarios; además de que este año no registró una baja.

“Se está recuperando la producción petrolera, por primera vez en 14 años no se ha caído la producción petrolera, al contrario vamos a cerrar el año con 50,000 barriles diarios adicionales”, expuso.

“La tasa de rendimiento de los bonos de Pemex ha bajado. Esto es buena noticia, o sea no se tiene que pagar más intereses por la deuda porque los inversionistas tienen confianza en lo que se está haciendo para el rescate de Pemex”, agregó López Obrador.