El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que 91 municipios por donde atraviesan los ductos de Pemex, serán beneficiados con programas sociales con el propósito de que los pobladores no se vea obligados por la pobreza a llevar a cabo prácticas de robo de combustibles.

“Vamos a dar opciones, alternativas, para que la gente tenga una manera legal, una forma honesta de obtener sus ingresos, de satisfacer sus necesidades, que no se les empuje a estas actividades totalmente dañinas, deplorables, y que no sucedan desgracias como la que estamos padeciendo”, comentó el presidente.

“No hay límite para este programa, todo lo que se requiera, esta es una primera etapa. Pero vamos a enfrentar así la práctica lamentable de tener que recoger gasolina de zanjas o de fugas, o de tomas clandestinas para que no haya desgracias; que la gente cuando haya una fuga, que haya una toma clandestina, que los inciten a que vengan a recoger combustible. No se acerquen, no vayan, no hagan eso, pero que tengan opciones, que tengan alternativa, porque esto se fue dando porque se abandonó a la gente”, aseveró López Obrador.

El mandatario indicó que este plan beneficiará a 1 millón 688,457 pesos; iniciará con ocho acciones, y tendrá una inversión de 3,857 millones 273,706 pesos.

La secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, destacó que los programas que se implementarán son Tandas para el Bienestar, pensión para adultos mayores y para personas con discapacidad.

El secretario de Agricultura, Victor Villalobos, anunció una inversión de 529 millones 922,618 pesos en apoyos para el campo. La secretaria de Trabajo, María Luisa Alcalde, indicó que también se aplicará el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, con una inversión de 191 millones de pesos.

El presidente Obrador mencionó que los apoyos sociales se entregarán directo a los beneficiarios, mediante una tarjeta bancaria. Indicó que tan sólo en enero está previsto entregar los primeros 21,712 apoyos.

