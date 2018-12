El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los gobiernos estatales recibirán un aumento por concepto de participaciones en el 2019.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador destacó que en su encuentro ayer con el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, les informó a los mandatarios estatales que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año vendrá incluido dicho aumento, como parte de la fórmula del 20% participable que establece la Ley de Coordinación Fiscal, como lo publicó hoy El Economista.

“Ayer se les informó a los Gobernadores que se van a hacer las trasferencias de recursos federales, de conformidad con la ley, y que hay un estimado de incremento de las participaciones federales del orden del 10% nominal y del 7% real; o sea, van a recibir más recursos estados y municipios”, comentó Obrador.

El Primer Mandatario destacó que la elaboración del proyecto de Paquete Económico 2019 que presentará al Congreso, avanza sin problemas, y éste no contendrá déficit ni aumento de la deuda.

“No hay problema mayor, el presupuesto está garantizado; es decir, no hay déficit, no va a haber deuda. Es decir, no vamos a solicitar préstamos para conformar o integrar el presupuesto.

“Ya tenemos los ingresos estimados para que haya presupuesto y están bien las finanzas públicas. Traemos, eso sí, compromisos por servicio de deuda para pago de pensiones, de jubilaciones. Pero todo eso se va a garantizar del presupuesto. Alrededor de 800,000 millones para pago de servicio de deuda y, también como 800,000 millones de pesos para pensiones y jubilaciones.

“Pero son partidas, les diría, intocables, porque tenemos que mantener equilibrios macroeconómicos y, sobre todo, garantizarle a la gente sus ahorros”, comentó.

Cumplirá pagos con tenedores de bonos del NAIM

Sobre el tema de la recompra por parte del gobierno de los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el Presidente insistió en que se respetarán las inversiones de los poseedores, y no habrá desequilibrio en las finanzas del país por este tema.

“Con lo de los bonos, algunos pensaban que íbamos a actuar sin escrúpulos morales. Dijimos, en su momento, desde antes de la consulta, desde la campaña, que ante cualquier situación se iban a dar garantías a los inversionistas, a los poseedores de los bonos, a los empresarios con contratos. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos cumpliendo con eso. Dijimos que se iban a respaldar esos bonos, y lo estamos haciendo.

“Ayer me comentaba el Secretario de Hacienda que los que no creyeron eso, se deshicieron de sus bonos y los malvendieron. ¿Qué les recomiendo? Que nos tengan confianza. Que nosotros no mentimos. Lo que decimos lo cumplimos.

“Entonces, eso es lo que pasó con el asunto de los bonos, y estamos muy bien. No hay, afortunadamente, ningún problema de desequilibrio económico o financiero en el gobierno”, aseveró.

[email protected]