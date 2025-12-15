Wall Street baja mientras inversionistas esperan información económica

Los principales índices de Wall Street cayeron el lunes, mientras los inversionistas se preparan para recibir datos económicos que podrían marcar la trayectoria de las tasas de interés y evalúan los reportes sobre los candidatos a presidir la Reserva Federal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que redujo su búsqueda para el puesto de jefe de la Fed al exgobernador de la Fed Kevin Warsh o al director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett.

La posibilidad de un presidente de la Fed con un sesgo más expansivo ha alimentado las expectativas de recortes de las tasas de interés el próximo año, incluso cuando la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2% y las persistentes presiones sobre los precios en otros mercados desarrollados fortalecen las llamadas para un alza.

El S&P 500 perdió 0.16%, a 6,816.52 puntos; mientras que el Nasdaq Composite cedió 0.59%, a 23,057.41 unidades. El Dow Jones cayó 0.09%, a 48,416.56 enteros.

El martes se publicarán las nóminas no agrícolas de octubre y noviembre. Los datos de octubre se retrasaron por el cierre del Gobierno a principios de este trimestre.

Los informes sobre la actividad empresarial, las solicitudes semanales de subsidio de desempleo y la inflación, que se publicarán esta semana, también serán objeto de seguimiento, ya que los inversionistas buscan pistas sobre la resistencia de la economía y los próximos movimientos de la Fed.

Los anuncios sobre tasas de interés en Europa, el Reino Unido y Japón se sumarán a la apretada agenda de los bancos centrales.

BMV y BIVA pierden

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió 0.6% a 64,326.16 unidades y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), bajó 0.58% a 1,275.18 puntos.

Ambos indicadores registraron su peor cierre en poco más de dos semanas.

Los inversionistas incorporaron que los analistas recortaron sus previsiones de crecimiento económico tanto para 2025 como para 2026, de acuerdo con la encuesta de Banco de México.

Además, empeoraron su estimado de inflación para el cierre del año.