Tensiones entre EU y Venezuela opaca dudas sobre la oferta del petróleo

El petróleo cayó el lunes, pues los inversionistas sopesaron las disrupciones en el suministro vinculadas a la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela con las preocupaciones por el exceso de oferta y el impacto de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Los futuros del Brent cayeron 56 centavos, o 0.92%, a 60.56 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajaron 62 centavos, o 1.08%, a 56.82 dólares. Ambos contratos cayeron más de 4% la semana pasada, arrastrados por las expectativas de un superávit mundial de petróleo en 2026.

La mezcla mexicana de exportación, por su parte, cayó 1.17% o 0.63 centavos, a 53.13 dólares por barril.

Las exportaciones de crudo venezolanas han caído de forma brusca desde que Estados Unidos incautó un petrolero la semana pasada e impuso sanciones a las compañías navieras y los buques que hacen negocios con el productor petrolero latinoamericano, según datos de transporte, documentos y fuentes marítimas.

El mercado sigue de cerca los acontecimientos y su impacto en el suministro de crudo, mientras Reuters informó que Washington planea interceptar más buques que transportan crudo venezolano, intensificando la presión sobre el presidente Nicolás Maduro; sin embargo, la abundancia de suministros de petróleo en ruta hacia China -el mayor comprador de Venezuela-, así como la gran cantidad de suministros mundiales y el debilitamiento de la demanda, están amortiguando en parte el impacto de las interrupciones del suministro relacionadas con la confiscación de buques.

En tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció abandonar la aspiración de su país de unirse a la alianza militar de la OTAN durante la reunión de cinco horas que mantuvo el domingo con enviados estadounidenses en Berlín. El lunes hubo otra ronda de negociaciones.

“Durante los dos últimos días, las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos han sido constructivas y productivas, y se han logrado avances reales”, escribió en X Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, tras las conversaciones del lunes.

Un posible acuerdo de paz podría aumentar el suministro de petróleo ruso, actualmente sancionado por los países occidentales.

El aumento de las expectativas de superávit también pesaba sobre los precios. JPMorgan Commodities Research dijo en una nota que espera que los excedentes de crudo en 2025 se amplíen en 2026 y 2027, pues prevé que la oferta mundial supere a la demanda, expandiéndose al triple de la tasa de crecimiento de la demanda hasta 2026.