Oro reduce alza ante el avance de las conversaciones de paz en Ucrania

El oro al contado redujo las ganancias iniciales el lunes tras el progreso en las conversaciones entre funcionarios estadounidenses y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destinadas a poner fin a la guerra, mientras los operadores esperan datos clave de empleo de Estados Unidos.

El oro al contado subió 0.2%, a 4,309.82 dólares la onza, tras haber subido más de 1% durante la sesión. Los futuros del oro estadounidense también ganaron 0.2%, en 4,335.2 dólares la onza.

El progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania parece estar frenando la demanda de oro como refugio seguro, dijo el analista senior de Kitco Metals, Jim Wyckoff.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, dijo que “se lograron muchos avances en las conversaciones sobre Ucrania”, mientras que un funcionario estadounidense dijo a Reuters que las dos partes se han acercado a reducir las diferencias entre Rusia y Ucrania.

Los operadores esperan el informe de nóminas no agrícolas y los datos minoristas, que se publicarán el martes, para obtener más pistas sobre la política monetaria de Estados Unidos.

La plata al contado subió 2.6% a 63.61 dólares, manteniéndose a poca distancia de su máximo histórico de 65 dólares la onza.

“La plata lidera el mercado de metales preciosos. Para fin de año, cotizará por encima de los 65 dólares y podría alcanzar los 70 dólares a principios del primer trimestre del próximo año”, afirmó Bob Haberkorn, estratega senior de Mercado de RJO Futures.

Nornickel de Rusia, el mayor productor de paladio del mundo, dijo en una revisión del mercado de metales que incluyendo la demanda de inversión, el mercado del paladio podría ver un déficit de 0.2 millones de onzas este año.

Cobre sube por debilidad del dólar

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó 1.5%, a 11,687 dólares. El metal rojo alcanzó un máximo histórico de 11,952 dólares el viernes, por preocupaciones sobre la escasez de la oferta, pero luego sufrió una liquidación ante el temor de que estalle una burbuja en la inteligencia artificial.

“Los precios seguirán siendo volátiles e irregulares intradía hasta fines de año y a medida que nos adentremos en el primer trimestre”, dijo Alastair Munro, de Marex.

Las posiciones cortas o bajistas en la LME se estaban recortando o renovando antes de la liquidación del miércoles, según un operador. Alrededor del 39% de las 165,875 toneladas de cobre almacenadas en los depósitos registrados en la LME se marcaron como preparadas para su entrega en el exterior.

En otros metales básicos, el zinc bajó 0.6%, a 3,104 dólares y el plomo cedió 1%, a 1,948 dólares.