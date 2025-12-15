MIP compra a Acciona activos en México

La firma de inversión en infraestructura Mexico Infrastructure Partners (MIP) acordó comprar activos energéticos en México y Estados Unidos a la eléctrica española Acciona Energía, una operación valuada en 1,000 millones de dólares.

La transacción incluye una participación de 49% en una cartera fotovoltaica de 1.3 gigavatios en Estados Unidos, así como la totalidad de dos parques eólicos en México que suman una capacidad de 321 megavatios.

El portafolio fotovoltaico de Acciona en Estados Unidos, donde la europea mantendrá una participación mayoritaria, incluye cuatro plantas solares: Red Tailed Hawk y Fort Bend Solar en Texas, High Point Solar Farm en Illinois y Union Solar en Ohio.

En tanto, los activos en México que sí pasarán totalmente a manos de MIP son los parques El Cortijo, con capacidad de 183 megavatios, y Santa Cruz, con 138 megavatios, ubicados en el municipio de Reynosa, del estado de Tamaulipas.

BanCoppel, un prestador de servicios financieros en México, recibió una mejora en su calificación crediticia local por parte de la agencia HR Ratings, debido a la adecuada evolución financiera en los últimos 12 meses.

La calificadora elevó la nota de BanCoppel de 'HR A+' a 'HR AA-', o del quinto al cuarto nivel en la escala de activos con grado de inversión. La perspectiva de la calificación fue confirmada en 'estable'.

La calificadora observó un incremento en el margen financiero atribuido al crecimiento de las operaciones y un menor costo de fondeo, pero, el spread de tasas mostró una disminución a un nivel de 10.8% al III Trim. 25.

Immunotec, compañía con presencia en 18 países, dedficada a la investigación de glutatión, desarrollo de suplementos alimenticios y venta directa, anunció la integración a Immunotec de My Daily Choice (MDC), empresa de marketing multinivel reconocida por su red de afiliados con presencia internacional.

La compañía de Estados Unidos, ha recopilado 600 millones de dólares en ventas y más de 1 millón de miembros en todo el mundo. Esta integración llega en un momento de impulso histórico para la empresa, que registró su mejor mes en ventas a nivel global.

Airbus entregó unos 30 aviones en la primera quincena de diciembre, un ritmo inferior al promedio del mes, debido a que algunas aerolíneas esperan detalles sobre la solución de un reciente problema de fuselaje, informaron el lunes fuentes del sector y analistas.

Eso deja más de 100 aviones por entregar en la segunda mitad del mes para alcanzar el objetivo revisado para 2025 de unos 790 aviones, después de que Airbus distribuyó 657 entre enero y noviembre.

Airbus, que a menudo ha mostrado un patrón de aumento de la producción en los últimos días del año, declinó hacer comentarios sobre los datos de mediados de mes.

Airbus recortó este último mes del año su objetivo de entregas para todo el año en un 4%, de unos 820 aviones a 790, y su presidente ejecutivo, Guillaume Faury, calificó de "débiles" las entregas de noviembre, después de que se descubrió un problema de calidad en algunos paneles del fuselaje de la familia A320.

