Tesla sube tras anunciar pruebas en Robotaxis

Las acciones de Tesla alcanzaron su nivel más alto en casi un año después de que Elon Musk, director ejecutivo de la empresa, dijera que Tesla está probando vehículos sin humanos abordo en sus robotaxis.

Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos subieron 3.54%, hasta los 475.19 dólares al cierre del lunes. En lo que va del presente año, la acción acumula un alza de 17.67% y se encuentra, aproximadamente, un 1% por debajo de su récord alcanzado en diciembre de 2024.

Durante la sesión, los títulos de la empresa de Elon Musk alcanzaron los 481.77 dólares, su nivel más alto en casi un año. El máximo histórico se mantiene en 488.54 dólares, alcanzado el 18 de diciembre del año pasado.

Si bien, gran parte de la valoración de Tesla está vinculada al optimismo en torno a su tecnología de conducción autónoma y sus ambiciones de robots humanoides, la mayor parte de sus ingresos y ganancias todavía provienen de la venta de vehículos eléctricos.

Con la subida de sus acciones el lunes, la empresa sumó 54,377 millones de dólares en valor de mercado y alcanzó los 1.581 billones de dólares, según datos de Economatica.

“Las pruebas están en marcha sin ocupantes en el coche”, escribió Elon Musk en una publicación en su red social X durante el fin de semana.

Tesla lanzó un servicio limitado de robotaxi en Austin, Texas, en junio pasado, utilizando vehículos Model Y modificados y equipados con conducción autónoma completa.

Las primeras operaciones contaban con geolocalización e incluían un “monitor de seguridad” humano en el asiento del pasajero.

“La noticia de que Tesla está probando robotaxis sin monitores de seguridad está en línea con nuestras expectativas de que la compañía está progresando en sus pruebas, de acuerdo con las declaraciones de la gerencia durante la conferencia telefónica sobre los resultados del tercer trimestre”, dijo Seth Goldstein, analista senior de Acciones de Morningstar.

El número uno

Elon Musk alcanzó el lunes un patrimonio neto superior a 600,000 millones de dólares, según datos de Forbes, tras informes de que su startup SpaceX probablemente saldría a cotizar a Bolsa con una valoración de 800,000 millones de dólares.

Musk, quien posee aproximadamente el 42% de SpaceX, vería su riqueza aumentar en 168,000 millones de dólares solo con la Oferta Pública Inicial de la empresa, potencialmente elevando su patrimonio neto total a 677,000 millones de dólares, según cálculos de Forbes.

Sus perseguidores más cercanos son el cofundador de Google, Larry Page, con 253,300 millones de dólares; el cofundador de Oracle,Larry Ellison con 235,300 millones de dólares; y Jeff Bezos, fundador de Amazon, con 235,100 millones de dólares, según la lista de Multimillonarios de Forbes.

En octubre, Elon Musk se convirtió en la primera persona en superar los 500,000 millones de dólares en patrimonio neto. Ninguna otra persona ha superado el medio billón de dólares en patrimonio.

Larry Ellison, de Oracle, es la única otra persona que ha alcanzado las marcas de 300,000 y 400,000 millones de dólares.

Hace apenas 5 años, en marzo de 2020, la fortuna de Musk ascendía a 24,600 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 2,656% en su fortuna frente al dato calculado por Forbes.

Sumándose al creciente imperio de Elon Musk, su empresa de inteligencia artificial xAI se encuentra en conversaciones avanzadas para asegurar 15,000 millones de dólares en nuevo capital, con una valoración de 230,000 millones de dólares.