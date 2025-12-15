Peso rompe el piso de los 18 por dólar y cotiza en su mejor nivel en 17 meses

La moneda mexicana se apreció frente al dólar el lunes, con lo que cotiza por debajo de las 18 unidades por billete verde.

El buen paso del peso es impulsado por la debilidad del dólar, los flujos por las posiciones de carry trade y el diferencial de tasas entre bancos centrales.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró en 17.9812 pesos por unidad, una apreciación de 0.30%, su nivel más bajo desde el 22 de julio de 2024, cuando cerró en 17.9404 pesos.

Con dicho resultado el peso apuntó su cuarta jornada consecutiva con apreciación, periodo en el que ganó 1.5% frente al dólar. En el presente año la moneda apunta una apreciación de 13.9 por ciento.

Alejandro Garza Salazar, director de Inversiones de Aztlan Equity Management, aseguró que la apreciación del peso se debe al carry trade y a la debilidad del dólar.

“El carry trade se relaciona con las tasas de interés relativas que existen entre diferentes economías”, dijo.

Aseguró que el diferencial de tasas de interés altas en México, y tasas bajas en otros países, como Japón o Estados Unidos, fortalecen al peso.

Otro factor que contribuye a la apreciación del peso es la debilidad general del dólar. “Al comparar la moneda estadounidense con una canasta de monedas de países desarrollados (como el euro, el yen, la libra esterlina, y las monedas nórdicas y canadiense), se observa que el dólar se ha depreciado alrededor del 15% en lo que va del año”, dijo el experto.

“La apreciación del peso se debe principalmente a la debilidad del dólar y a los flujos por las posiciones de carry trade”, comentó Gabriela Siller, directora de Análisis en Banco Base.

Añadió que “esto se debe a que la Reserva Federal adoptó una postura más flexible, pues el 12 de diciembre inició con la compra de 40,000 millones de dólares de instrumentos del Tesoro por mes, medida que no tiene una duración predeterminada y que en la práctica eleva la liquidez en el mercado. A esto se suma la posibilidad de que sigan recortando la tasa de interés en 2026”.

El peso fue impulsado por el debilitamiento del dólar y un entorno de mayor apetito por riesgo, mientras los inversionistas esperan una semana con varias decisiones de política monetaria, afirmaron analistas de Monex Casa de Bolsa

Los expertos en el mercado cambiario prevén que la paridad peso-dólar oscile en un rango entre 17.95 y 18.06 unidades por billete verde, considerando un agotamiento de la fuerza de apreciación de la moneda local, “a la espera de conocer datos del mercado laboral estadounidense”.

Dólar débil

El dólar atraviesa uno de sus peores años, con una caída cercana al 10% en su índice global. Esta debilidad se debe a una combinación de factores económicos, políticos y estacionales.

El índice dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al billete verde con una canasta de seis divisas referencia, retrocedió 0.15% a 98.27 puntos este martes. Con dicho resultado, registra su nivel más bajo desde el 6 de octubre, cuando cerró en 98.11 enteros.

En lo que va de 2025 y a dos semanas para que termine el año, el índice muestra un descenso de 9.44 por ciento.

Frente a las monedas más fuertes el dólar pierde terreno en el año. El euro se apreció 11.92%, el yen avanzó 1.44%, la libra esterlina gana 6.94%, el dólar canadiense 4.26%, el franco suizo 12.28% y la corono sueca 16.02 por ciento.

“El reciente tercer recorte de tasas de la Reserva Federal y el tono cauteloso del presidente Jerome Powell han presionado la divisa estadounidense, que podría seguir débil a corto plazo salvo un aumento significativo de la aversión al riesgo”, aseguraron analistas de GBM Reserch.