Gobernadores del país criticaron, en el marco de la realización de las audiencias sobre la creación de la Guardia Nacional, la nueva estrategia del gobierno federal que se ha implementado para combatir el robo de combustibles y por la cual se han registrado casos de desabastos en los estados.

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas indicó, al término de la primera mesa de las audiencias este martes, que no se afecten a las entidades federativas en el combate al huachicoleo.

“No sólo afecta a los usuarios, sino afecta a la industria, afecta a la economía, todo lo que conlleva el tema de la escasez de los combustibles y lo que queremos es que haya una comunicación permanente, información, para prever todo este tipo de situaciones (de desabasto)”, dijo.

Por su parte, el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles pidió que se haga pública la estrategia que se sigue para el combate al robo de hidrocarburos.

“Ahorita está habiendo un abasto, lo que me informaron hoy (martes), de alrededor de 40 % principalmente en las ciudades más grandes… Eso habla de que no va a durar mucho la dinámica productiva si no se restablece pronto el abasto. Por eso la importancia de saber, si sabes cuándo pues ya planeas, no te sales, o no estás en la fila, si ya sabes pues organizas tus tiempos, tu agenda”, dijo.

En tanto que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién coincidió, por separado, que se debe de difundir de manera puntual la estrategia del combate al robo de hidrocarburos que se ha implementado por el gobierno federal.

En este sentido, el gobernador señaló que el desabasto de gasolina en Querétaro comenzó desde el jueves de la semana pasada y se recrudeció un par de días después con el cierre de unas 100 gasolineras en la zona metropolitana de la capital queretana.

“El mismo sábado hablé por teléfono con el director general de Pemex, y acordamos mandar a Querétaro 10,000 barriles a partir del domingo, y de ahí el lunes todos los días. Llegaron el domingo tarde, fueron 8,000 barriles”, dijo.

El mandatario estatal indicó que si bien se debe combatir el hurto de combustibles de manera decidida, no se debe afectar a los ciudadanos en dichos esfuerzos.

“Siempre hay que decirle al ciudadano lo que le puede pasar, para que se prevengan y no se hagan inclusive alarmas. Hubo alarmas el fin de semana en Querétaro. Todavía no había escasez el viernes, y la alarma fue que todo el mundo fue a llenar sus tanques de gasolina, fue dramático. Pero la realidad es que el domingo sí era una escasez fuerte”, indicó.

El gobernador indicó que se tiene confianza de que el domingo se regularice el abasto de gasolinas en su entidad.