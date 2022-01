Después de los tres asesinatos de periodistas ocurridos en las primeras semanas del año, expertas consideraron que la violencia generada a la prensa es una deuda que tiene el Estado desde hace más de 15 años, al tiempo de señalar que el Protocolo Homologado para investigar los crímenes en contra de la libertad de expresión no se utiliza.

El 26 de enero pasado, el fiscal General del Estado de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, dio a conocer que en el caso de Lourdes Maldonado, periodista asesinada en Tijuana, el 23 de enero, no se ha encontrado un dato sólido que demuestre que el móvil del crimen sea por su profesión.

Bajo este panorama, Paula Saucedo, oficial del programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19, aseguró que las autoridades de los tres niveles de gobierno no realizan adecuadamente su trabajo.

“Otra de las cosas que no están haciendo es investigar, el Protocolo Homologado para investigar los crímenes en contra de la libertad de expresión, que fue promulgado en 2018 y justo tiene como principal eje que en todas las investigaciones y crímenes contra comunicadores se incluya la labor periodística como principal eje de investigación y no se utiliza, muchos MP (Ministerios Públicos) y fiscalías estatales no conocen los protocolos”, explicó.

De igual manera, Saucedo mencionó que no existe coordinación ni comunicación entre autoridades de los tres niveles de gobierno. Asimismo, señaló que la ley de protección y los mecanismos tienen un enfoque reactivo y no preventivo.

“La mayoría de los ataques están vinculados con la cobertura de corrupción y política, también gran parte de los ataques son perpetrados por servidores públicos, entonces hay falta de voluntad política por investigar los crímenes”, señaló.

Por su parte, Balbina Flores representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) indicó que en los últimos 15 años han sido claras las exigencias de los comunicadores para que se haga justicia y no queden los casos en impunidad.

“Esto no es nuevo porque los periodistas han enfrentado desde hace muchos años una espiral de violencia terrible, podemos recordar etapas muy fuertes como lo es el inicio de la guerra contra el narcotráfico”, recordó.

Paula Saucedo concordó en que el gremio está cansado de repetir lo mismo año con año, al tiempo que lamentó que las promesas del actual gobierno no se hayan cumplido.

“El impacto de quien prometió por muchos años que iba a haber un cambio es muchísimo mayor y por supuesto que en el caso de la violencia contra la prensa (tres asesinatos en menos de un mes) es brutal”, indicó.

Qué dice el procedimiento

El Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, busca mejorar la procuración de justicia, además de otorgar herramientas a los agentes de los MP, peritos y funcionarios de todas las fiscalías del país.

Dentro de los elementos más importantes de este protocolo destaca la creación de planes de investigación eficaces, que orienten los actos de investigación.

También establece, como una obligación, el agotar todas las líneas de investigación relacionadas con la labor periodística de una víctima; para ello contiene una serie de preguntas orientadoras.

ivan.rodriguez@eleconomista.mx