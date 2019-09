Familiares de víctimas de feminicidios en voz de Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín, pidieron a la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum que las autoridades dejen de intervenir en el proceso para decretar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la Ciudad de México.

“Le pido en nombre mío, en el de mi hija y en el nombre de varias familias que no interfiera en esta toma de decisión. Finalmente ya están siendo obligados a través de esta sentencia. Recordale a la Jefa de Gobierno que ella no se ha sentado en la mesa de víctimas que se creó a raíz de la solicitud de la Alerta de Violencia de Género, decirle que seguimos teniendo los mismos obstáculos para el acceso a la justicia”, dijo Araceli Osorio.

“Asesinan a 10 mujeres al día porque no tenemos un mecanismo de seguimiento efectivo que evalúe las medidas que requiere una alerta de género”, dijo María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en entrevista con El Economista.

En conferencia de prensa, organizaciones de la sociedad civil acusaron que el asunto se ha tornado una cuestión de voluntades políticas, puesto que la negociación de la AVGM se comenzó a gestionar desde el 2017 y sin una resolución efectiva hasta el pasado 13 de septiembre de 2019, cuando el Juzgado Tercero de Distrito resolvió el juicio de amparo 968/2019-I, que ordenó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) a declarar la alerta en un plazo no mayor a 10 días naturales.

Conforme al artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se resolvió que Conavim debió emitir la declaratoria de AVGM el 7 de junio de 2019 en la Ciudad de México, pues además de los casos de agravio comparado “se debe decretar cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame".

Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del mes de enero a julio del 2019 se han denunciado 26 delitos de feminicidio y 99 casos de homicidio doloso contra mujeres.

Existe un total de 65,679 presuntas víctimas mujeres por delito, de los cuales el 0.30% es de trata de personas, 2.45% son de homicidio doloso, 2.82% son de homicidio culposo, 0.86% de feminicidio, 1.34% es relativo a corrupción de menores; 0.01% es de tráfico de menores y 60.82% es relativo a lesiones dolosas, sólo en la Ciudad de México.

Hasta julio de este año se han reportado 2,799 llamadas reales de emergencia relacionadas con incidentes de violencia 306 de abuso sexual, 645 de acoso u hostigamiento sexual, 405 de violación, 8,824 de violación de pareja y 45,376 de violación familiar.

Falta seguimiento e indicadores en la AVGM

Sobre el juicio amparo obtenido a favor de las organizaciones civiles Justicia Pro Persona, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT), el gobierno de Claudia Sheinbaum emitió un posicionamiento en el que menciona que la AVGM “no ha tenido los efectos esperados en los 17 estados en donde se ha declarado”; además de que la pertinencia de la AVGM “no puede basarse en los resultados y el entorno del régimen anterior”.

“Lo que contesta la Jefa de Gobierno es desafortunado, que lo que muestra es una falta de comprensión del mecanismo de la Alerta de Género. No lo ven como una oportunidad de corregir políticas públicas y generar medidas extraordinarias que realmente puedan ayudar a disminuir el contexto de violencia feminicida”, dijo María de la Luz Estrada.

“Nos llama la atención que diga que el mecanismo no sirve, lo que no sirve es que CONAVIM a través del Gobierno Federal no ha hecho el seguimiento de indicadores que permitan un mecanismo de rendición de cuentas donde participe la sociedad civil. Es necesario encauzar las medidas hacer el plan estratégico y que se pongan los indicadores de resultado que nos permita poder medir los avances con una metodología seria, que tenga plazos, para que la Alerta no se vuelva eterna y se pueda levantar en un momento dado”, dijo Estrada.