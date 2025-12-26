Buscar
La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 26 de diciembre del 2025.

Rehilete

El cobro de impuestos a los videojuegos violentos ha creado una nueva polémica. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no se cobrará el gravamen por lo difícil que es, desde San Lázaro, Ricardo Monreal emitió una tarjeta informativa en la que indicó que no es facultad del Ejecutivo echar para atrás el cambio. Pocos o nulos fueron sus pronunciamientos en la gestión de Andrés Manuel López Obrador y sus dichos que muchas veces iban más allá de las facultades del Ejecutivo federal, ¿por qué habrá sido?

