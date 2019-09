En el Primer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se reconoce que entre las acciones para erradicar la violencia de género contra las mujeres se revisó y se aceptaron las solicitudes de alerta de género.

El Ejecutivo federal establece que el Instituto de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), entre diciembre del 2018 a junio del 2019 admitieron cinco solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los estados de Chihuahua, Guerrero, Puebla y Veracruz.

Mientras que en ocho procedimientos de AVGM declarados en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, éstos fueron supervisados por autoridades.

Cabe destacar que en junio de este año la Conavim resolvió no declarar la alerta de género para la Ciudad de México, misma que se había solicitado desde el 2017 al considerar que no existen elementos objetivos suficientes para declararla procedente.

Sin embargo, la Conavim solicitó al gobierno capitalino cumplir con las 17 recomendaciones del dictamen de alerta y dio un plazo hasta principios de diciembre de este año para mostrar que los programas y estrategias locales han logrado reducir la violencia contra las mujeres.

Las organizaciones peticionarias, así como el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, han enfatizado en la importancia de declarar este mecanismo en la capital ante el aumento de la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres.

Entrevistada por El Economista, María de la Luz Estrada, directora de dicho Observatorio, manifestó que tras las protestas en las que participaron activistas y feministas solicitando entre varias acciones la declaratoria del mecanismo, existe un momento coyuntural para que el gobierno capitalino realmente atienda las demandas de la ciudadanía.

“No estamos entendiendo por qué la Secretaría de Gobernación va a ser el mismo eje que va evaluar el cumplimiento, si no lo está haciendo con objetividad. Hasta el día de hoy no están los indicadores de resultados para evaluar a la Ciudad de México, no hay plan estratégico de cómo va a implementar Claudia Sheinbaum (jefa de Gobierno) estas medidas que la Segob decretó”.

Estrada explicó que al no contar con indicadores de resultados, se desconoce cómo se va a evaluar y en qué tiempo, por lo que las organizaciones otorgan las herramientas a los gobiernos, mientras que las peticionarias deben de evaluar si existe un cambio tras el cumplimiento de las recomendaciones.

“No se decretó, porque no se quiso decretar, hay condiciones. A las autoridades no les gusta la alerta de género, no les gusta que la Ciudad de México tenga una alerta porque ellos consideran que no da votos y no han entendido que es una oportunidad para corregir marcos normativos que no garantizan la vida integral de las mujeres”.

