Candidato trumpista gana en Honduras

Tegucigalpa. El empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump, fue proclamado el miércoles presidente electo de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por un ínfimo margen de diferencia con su mayor rival y denuncias de fraude.

Su triunfo marca el regreso de la derecha al poder en uno de los países más pobres de la región, tras cuatro años de mandato de la izquierdista Xiomara Castro. Acentúa además el avance de gobiernos conservadores luego de los giros de Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

"Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar", escribió en la red social X el mandatario electo, quien asumirá el 27 de enero.

La autoridad electoral dijo que Asfura había obtenido el 40.3 % de los votos, superando al candidato del Partido Liberal de centro-derecha, Salvador Nasralla, quien obtuvo el 39.5 %. La candidata oficialista quedó en un lejano tercer lugar.

Nasralla dijo el miércoles que la interferencia de último minuto de Trump había dañado sus posibilidades de ganar. Trump amenazó con recortar la ayuda a Honduras si no votaban por su candidato.

Asfura, de 67 años, empresario de la construcción e hijo de inmigrantes palestinos, se presentó con un amplio programa proempresarial, afirmando que la inversión privada es necesaria para que el país avance. Su agenda política se centró en el empleo, la educación y la seguridad. También ha dado señales de que podría cambiar la lealtad de Honduras hacia Taiwán, alejándose de Pekín.

Felicitaciones

"Estados Unidos felicita al presidente electo (...) y espera colaborar con su administración", señaló en X el secretario de Estado, Marco Rubio.

Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana dijeron en un comunicado que la participación de observadores de la OEA y la Unión Europea "contribuyó a una revisión exhaustiva e imparcial del proceso" y a la "legitimidad de los resultados".