Lesiones dolosas contra mujeres alcanzan máximos

Entre enero y noviembre de este año, al menos 124,367 mujeres han sido víctimas de algún delito en todo el país, y aunque hay una disminución en ilícitos como el feminicidio y homicidios, no es así en las lesiones dolosas, cuyos casos llegaron a su máximo histórico, al igual que la corrupción de menores.

Según las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre su informe de violencia contra las mujeres e incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911, entre enero y noviembre de 2025 se contabilizaron 333,175 víctimas de algún delito en todo el país, de las cuales, el 37.5% fueron mujeres.

Con relación a dos de los delitos de mayor impacto y que afectan a las mujeres (feminicidio y homicidio doloso), se destacó que en 11 meses de 2025, se han registrado 672 víctimas de feminicidio, lo que se traduce en un disminución de 14.8% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Mientras que en el mes de noviembre se reportaron 74 casos, misma cifra que en octubre pasado; de estos casos, cuatro se trató de niñas menores de edad.

En tanto, destaca Sinaloa como la entidad con el mayor número de feminicidios, con 63; seguido del Estado de México, con 52 y Chihuahua con 45 casos. A su vez, el 27.6% de los feminicidios a nivel nacional se concentran en 20 municipios, encabezando la lista Culiacán, Sinaloa con 35 víctimas.

De igual forma, los datos de mujeres víctimas de homicidio dolosos presentaron una baja de 19%, ello al pasar de 2,368 casos en 2024 a 1,917 para lo que va de 2025. Incluso, noviembre se colocó como el mes con el menor número de este tipo de asesinatos del año, al reportarse 137 casos; 23% menos que en el mes de octubre.

Es de resaltar que el 75.7% de los homicidios dolosos contra las mujeres que fueron reportados entre enero y noviembre de este año, se cometieron con armas de fuego; mientras que 106 de las víctimas eran menores de edad.

A su vez, tres entidades concentran el 33.8% de estos delitos: Guanajuato (313), Baja California (176) y Estado de México (158).

Focos rojos

En lo que va del año, a nivel nacional se reportan 74,151 mujeres víctimas de lesiones dolosas; la cifra más alta desde 2015.

Este dato también se traduce en un alza de casi 18% de los casos, en comparación con las 62,880 víctimas reportadas entre enero y noviembre de 2024, así como un 26% más en comparación con el mismo periodo pero de 2015 y tan sólo en noviembre de 2025 se reportaron 565 víctimas de lesiones

Es de resaltar que actualmente, sólo dos estados concentran el 45.8% de los casos; Estado de México, con 25,571 víctimas y Guanajuato, con 8,359 reportes.

Mientras que del total de las víctimas reportadas en lo que va de este año, 5,669 se tratan de niñas y adolescentes, aunado a que en 1,280 casos estuvieron involucradas armas de fuego.

Otro de los delitos que vio llegar su máximo histórico es el de corrupción de menores, el cual contabiliza en lo que va del año 2,195 casos; 12% más que el mismo periodo de 2024 y más del 107% que en 2015, cuando se reportaron únicamente 1,058 víctimas por este delito.

A la fecha, tres estados concentran el 51.4% de los casos: Guanajuato, con 651; Ciudad de México, con 244 y Nuevo León, con 233 víctimas.

Ante estas problemáticas, organizaciones como la Red Nacional de Refugios, alertan que la violencia contra las mujeres se agrava.

Diariamente, 755 mujeres viven violencia familiar y cada hora dos son víctimas de violencia sexual, por lo que “no son cifras que se acumulan en una hoja: son vidas transgredidas y voces que el Estado sigue sin escuchar”, indicó la ONG.

La Red Nacional de Refugio indicó que los Centros de Atención Externa de Refugio registraron un aumento del 208% en atenciones a mujeres sobrevivientes de violencias, este 2025, lo que refleja la creciente necesidad de estos espacios.