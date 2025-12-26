Reconocen el trabajo literario, artístico y de investigación

Este 24 de diciembre, en vísperas de la Navidad, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), anunció a las cuatro personas ganadoras del Premio Nacional de Artes y Literatura.

En el campo I, Lingüística y Literatura, el premio le fue otorgado al cuentista, poeta y ensayista yucateco José Agustín Monsreal Interián.

A decir del fallo, “la trascendencia de su aporte a la formación humana y literaria de varias generaciones de escritores y lectores, así como la necesidad de visibilizar su sólida obra”.

El campo II, Bellas Artes, se decantó para la pintora abstracta Irma Palacios Flores “por su impecable y continua trayectoria que, a través de su depurada técnica, ha conseguido transmitir una mirada poética y conmovedora”.

En el tercer rubro, Historia, Ciencias sociales y Filosofía, el galardón se otorga al antropólogo, filólogo y profesor Mario Humberto Ruz Sosa, enfocado en el estudio de México y la cultura maya. “Es encomiable su participación en la creación y dirección de instituciones académicas y culturales”, señala el jurado.

Por último, en el criterio Artes y Tradiciones Populares, recibe la distinción a la artista plástica e investigadora Catalina Yolanda López Márquez, por el rescate y difusión, con énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de las tradiciones populares de Oaxaca. “Su trabajo es fundamental para la preservación de la grana cochinilla, como patrimonio biocultural y materia prima nodal para la creación de las artes populares”.