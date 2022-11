En la marcha por la defensa del INE, dirigente del PRD pide unidad de la oposición contra reforma electoral

Al asistir este domingo a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, llamó a la unidad de los legisladores de oposición para votar en contra de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.

Acompañado en la marcha sobre Paseo de la Reforma de Jesús Ortega, Ángel Ávila, entre otros dirigentes del PRD, Zambrano Grijalva hizo un llamado a la oposición a no permitir que pase la “nociva y regresiva” reforma electoral.

De parte del PRD no debe caber ninguna duda que va en contra, pero sobre todo llamamos al PRI, que no vayan a caer en la tentación de llegar a componendas con Morena para que pase la reforma electoral nociva y regresiva para el país”, dijo Zambrano.

El perredista dijo confiar en que el PRI “cumpla lo que ha venido diciendo en los últimos días de que no van a ir con ninguna reforma impulsada por López Obrador”.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad, “hoy hubo una respuesta impresionante de la sociedad civil y de los partidos de oposición, nos necesitamos todos y unidos. Nos estamos jugando la vida del país y la democracia”, recalcó.

Sobre la participación multitudinaria que marchó del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución en defensa del INE, aseguró que “salimos a la calle a demostrar que no nos van a echar para atrás que amamos la democracia y las libertades, no vamos a permitir que nos las arrebaten, no queremos que nos lleven a la dictadura”.

El dirigente perredista calificó como una “trampa” la declaración de contingencia ambiental que hicieron ¿autoridades de la Ciudad de México, y celebró que a pesar de ello, “los ciudadanos salimos a la calle con valentía porque sabemos que nos estamos jugando la vida de México y el futuro de nuestros hijos”.

Aseveró que con esta movilización empezó la derrota del gobierno y de Morena para el 2024, porque “la gente está dando claramente la señal de que no quiere dictadura, que quiere libertades y quiere democracia, de eso se trata hoy, de defender a México y a las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros”.

kg