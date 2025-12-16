Peso mexicano avanza ante un dólar debilitado y marca su nuevo mejor nivel del año

El peso mexicano profundiza su avance frente al dólar la mañana de este martes. La divisa local alcanza un nuevo mejor nivel para el año, mientras los operadores digieren los esperados reportes sobre las ventas minoristas y el mercado laboral de Estados Unidos.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.9409 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.9812 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una mejora de 4.03 centavos, equivalentes a 0.22 por ciento.

El precio del dólar opera en un rango con un máximo de 18.0017 unidades y un mínimo de 17.9323. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, cedía 0.33% a un nivel de 97.96 unidades.

Cifras clave en EU

Las ventas minoristas en Estados Unidos demostraron estabilidad en octubre, mientras que el gasto de los consumidores siguió al comienzo del cuarto trimestre, pese a la inflación que ha obligado a hogares a reducir gastos. Los economistas esperaban 0.1% de aumento.

El crecimiento del empleo estadounidense repuntó en noviembre, después de que las nóminas no agrícolas disminuyeran en octubre debido a los recortes en el gasto público, pero la tasa de desempleo se situó en 4.6% afectada por el debilitamiento del mercado laboral.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 64,000 puestos de trabajo el mes pasado, según la oficina de estadísticas, pero la economía perdió 105,000 empleos en octubre con la salida de empleados federales por la iniciativa de Donald Trump para reducir el gobierno.

Apestas sobre tasas

El dólar retrocede tras la publicación de los datos, ya que los inversionistas siguen en busca de señales sobre el futuro de la tasa de la Reserva Federal (Fed). Una economía débil favorece una política expansiva, si bien los operadores no esperan un recorte de tasa pronto.

De acuerdo con IMB Capital Quants, cifras débiles refuerzan la narrativa de desaceleración en la economía estadounidense y apoyan nuevas apreciaciones del peso, incluso hacia la zona de 17.90–17.95. Para Monex, el soporte y la resistencia se ubican en 17.88 y 18.05.