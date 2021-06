El Economista te presenta lo más destacado de la jornada electoral de este domingo 6 de junio en donde los nayaritas elegirán a quien será su próximo gobernador, en sustitución de Antonio Echevarría García. En Nayarit también se eligen 30 diputaciones, 18 por mayorías relativa y 12 por representación proporcional, así como 20 presidencias municipales, 20 sindicaturas y 197 regidurías.

08:58: En su tercera ocasión como candidato, Miguel Ángel Navarro Quintero de la coalición "Juntos Haremos Historia" en Nayarit, obtuvo mayoría para ocupar la gubernatura del Estado con 49.39% de las votaciones según el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Electoral del Estado de Nayarit, con corte a las 08:59 horas de este lunes.

01:00: El candidato de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, aventaja en la elección, con el 51% de los votos contados hasta esa hora.

23:00: Miguel Ángel Navarro Quintero, candidato de Morena, ofrece conferencia como virtual ganador de la elección a gobernador.

20:35: Mario Delgado, líder nacional de Morena, anuncia que diversas encuestas dan a su candidato Miguel Ángel Navarro Quintero la victoria en la elección para gobernador.

20:00: La casa Consulta Mitofsky anuncia que Miguel Ángel Navarro Quintero, candidato a gobernador de Nayarit por la Coalición Juntos Haremos Historia que encabeza Morena, aventaja en la elección para gobernador.

18:00: El Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) anuncia el cierre de casillas.

14:00 horas: Águeda Galicia Jiménez, candidata a la gubernatura por Levántate para Nayarit, aprovechó la detención del exgobernador Roberto Sandoval para lanzar un mensaje. “A lo mejor es cuestión política y hay que ver si es cierto o no, porque yo siempre he dicho que no lo iban a detener”, dijo. Luego llamó a votar en paz y en masa.

13:00 horas: Adhán Casas Rivas, aspirante a la alcaldía de Tepic por el PRI-PAN-PRD, salió a votar en la casilla 0663 que se ubicó en una primaria. Allí exhortó a los nayaritas de todo el estado a votar sin presión de ninguna fuerza política.

12:00 horas: Gloria Núñez, candidata a gobernadora de la alianza “Va por Nayarit”, ejerció su derecho al voto en una escuela primaria. Allí mandó el mensaje de que los nayaritas deben votar de manera libre, democrática y pacífica.

11:45 horas: Ignacio Flores Medina, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, acudió a votar en una casilla ubicada en las inmediaciones de la central camionera. El aspirante a gobernador había llegado a las 08:10 horas para ejercer su voto, pero terminó votando cerca del mediodía. Allí se conoció también que personas relacionadas con otras fuerzas políticas hacían prácticas de compra de votos.

10:00 horas: Miguel Ángel Navarro Quintero, candidato a gobernador de Nayarit por la Coalición Juntos Haremos Historia, votó en compañía de su familia en la casilla 700. En ese lugar, el candidato de Morena demandó respeto al resultado de la elección, cualquiera que sea éste.

09:30 horas: El gobernador Antonio Echevarría ejerció su voto, después de esperar alrededor de 35 minutos para sufragar en la casilla 712. Desde allí demandó una jornada limpia y tranquila para todos los nayaritas.

08:00 horas: El Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN) declara abierta la elección en el estado y espera que el 100% de las casillas se instalen en todo el territorio de la entidad. El IEEN establece que será hasta las 22:00 horas locales, cuando se dé un anuncio preliminar respecto a los candidatos virtualmente ganadores de la elección.