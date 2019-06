El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo, durante la conferencia de prensa de López Obrador en Palacio Nacional, que ya están en marcha cuatro acciones del plan para disminuir la migración. Indicó que lo más sobresaliente de este fin de semana fue el rescate de 785 migrantes —150 de ellos menores de edad— en un trailer en Chiapas.

Ebrard advirtió que se aplicará el principio de extinción de dominio en el caso de los vehículos que participen en el tráfico de personas, como en el caso de los migrantes. Indicó que desde este fin de semana, el Instituto Nacional de Migración ya cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo el trabajo de poner a disposición de las autoridades a las personas que trafican con humanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el jueves al medio día se reunirá en Chiapas con el presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele, para abordar el compromiso que hizo México con Estados Unidos para reducir la migración desde Centroamérica.

En otro asunto, Ricardo Rodríguez Vargas, director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, anunció que el próximo domingo en Los Pinos se llevará a cabo la subasta de bienes inmuebles, en donde estarán a la venta el rancho “Los Tres Garcia” en el Estado de México, y residencias en Cancún y Los Cabos, así como varios departamentos en el Estado de México, y una residencia en San Jerónimo de la Ciudad de México. Indicó que se espera recaudar mínimo 93.5 millones de pesos.

Derivado de la pasada venta de automóviles de lujo, el presidente López Obrador entregó dos cheques, de 12 millones de pesos cada uno, a autoridades municipales de Santo Reyes Yucuná y Santa María Zaniza, ambos en Oaxaca, considerados los más pobres del país.

En otro tema, luego de que la Barra Mexicana de Abogados le pidió no intervenir ni presionar al Poder Judicial por sus resoluciones en el caso del aeropuerto de Texcoco, ni amagar con que revelará los nombres de quienes promueven amparos, el primer mandatario argumentó que seguirá haciendo uso de su manifestación y no va a dejar de hablar. Sentenció que “los corruptos” (así los definió) que tenían el negocio en Texcoco están inconformes porque no pudieron consumar “la tranza”.

Finalmente, el presidente López Obrador dijo que revisará si existe una investigación por parte de la Fiscalía General de la República a la empresa Barcos Caribe, que cubren la ruta Playa del Carmen- Cozumel, y que está ligada al ex gobernador preso de Quintana Roo, Roberto Borge.