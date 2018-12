Luego de que el ex presidente Vicente Fox criticó su plan de desaparecer paulatinamente el Seguro Popular, e incluso lo retó a debatir el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió que debería de darle vergüenza haber heredado un sistema que no garantiza el acceso a los servicios de salida.

“Hay quienes no están de acuerdo, pero deberían de estar avergonzados de lo que hicieron, de heredar un sistema de salud que no atiende, que no garantiza el derecho de los mexicanos a la salud, como lo establece el artículo 4º (de la Constitución)”, aseveró.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Obrador argumentó que su plan para haya un sistema de salud integral, en que todas las personas puedan acudir al IMSS o al ISSSTE para recibir atención médica y medicamentos gratuitos, “es para mejorar la atención médica, porque está muy mal el sistema de salud pública. Es sabido por todos, se padece, es muy malo el sistema de salud. No hay buena atención médica, no hay medicamentos, mucha corrupción, hasta en la compra de los medicamentos.

“Entonces, lo que se está haciendo es iniciando un sistema de salud nuevo que garantice calidad en el servicio y que no falten los medicamentos”, comentó.

Cabe destacar que el ex presidente Vicente Fox afirmó la víspera que desaparecer el Seguro Popular significa “destrazar (sic) el sistema de salud que nunca tuvieron los pobres. RETO A AMLO A DEBATIR EL TEMA para que lo entienda y vea que es su segunda regada histórica, junto con cancelar el aeropuerto. Desaparecer el Seguro Popular es una terquedad”.

En su conferencia de prensa esta mañana, López Obrador pidió a los ex presidentes de México, que se tranquilicen.

“Ya no va a haber las pensiones a los expresidentes. Tenían como 80 elementos a su servicio, y un expresidente si hasta ahora, hasta diciembre, gana el doble de lo que yo voy a recibir, por eso están molestos. Pero no es conmigo, es con la ley. Que se serenen, que se tranquilicen”, afirmó.

