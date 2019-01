Las secretarias de la Función Pública, Irma Eréndida Sandoval, y de Economía, Graciela Márquez, así como la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro, forman parte de una comisión urgente creada por el Presidente de la República para la compra de 500 pipas que serán utilizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para incrementar la distribución de gasolinas en el país.

Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“Ellas tres van a hacerse cargo de la adquisición de estas pipas. Ya iniciaron el proceso de consulta con fabricantes nacionales y extranjeros, ya se les va a informar en su momento”, destacó Obrador.

“Pronto, muy pronto, vamos a tener este equipo que va a pertenecer a la Secretaría de la Defensa, porque lo estamos concibiendo como un plan de emergencia para que no tengamos problemas de abasto de combustibles ante cualquier circunstancia”, refirió.

Argumentó que en los últimos gobiernos no se invirtió en materia de distribución de gasolinas, por lo que su administración se plantea la compra de 500 pipas, además de que analiza otros medios como el tren para transportar en conjunto 300,000 barriles diarios.

“Vamos a mover combustible con pipas rentadas. Y como les comentaba, se van a comprar 500 pipas de 60,000 litros cada una, o 1,000 pipas de 30,000 litros. Lo que queremos garantizar es una capacidad para mover 200,000 barriles diarios adicionales, transportar 200,000 barriles diarios”, indicó.

Reiteró que la compra de pipas se hará con los recursos que se están ahorrando y recuperando por el robo de hidrocarburos.

Obrador defendió su plan contra el huachicol, pues dijo que al igual que al modelo que se implementó en Colombia, es un plan integral conformado por 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas que están vigilando los oleoductos. Mencionó que sólo detendría dicho plan si la gente se lo pidieran, pero en las calles los ciudadanos le han expresado su respaldo.

“La gente se está portando muy bien, si hubiésemos iniciado este plan y abundaran las protestas y la gente me estuviese pidiendo que se detuviera el plan, que están siendo molestados, si fuese esa la situación, sería otra cosa si hubiese sido al contrario. (pero) donde quiera que voy, la gente me dice: ‘No afloje, siga adelante, cuenta con nosotros, cuenta con nuestro apoyo’. Y no sólo son palabras, son hechos, porque en los momentos más difíciles de las colas (filas en las gasolinerias) la gente actuó de manera responsable”, comentó.

Asegura que avanza normalización en distribución

El titular del Ejecutivo afirmó que se avanza a la normalidad en la distribución de gasolina en el país. Dijo que en este momento hay abasto, “no como quisiéramos al 100%”, pero ha sido muy importante la recuperación de los ductos.

Resaltó que la participación de las Fuerzas Armadas ha sido muy eficaz, porque ha permitido recuperar ductos que estaban en poder de la delincuencia.

Agradeció que los ciudadanos estén colaborando con su estrategia, a través de cargar gasolina una vez a la semana, conforme a la terminación del número de placa de sus automóviles.

[email protected]