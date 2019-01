El Gobierno de México adquirirá 500 nuevas pipas de 60,000 litros cada una, para que Petróleos Mexicanos (Pemex) pueda normalizar el abasto de gasolina en todo el país, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya estamos actuando, porque vamos a adquirir pipas para que nunca falte el combustible en ningún lugar del país. Se está pensando adquirir 500 pipas de 60,000 litros cada una. ¿De dónde va a salir este presupuesto? De lo que nos estamos ahorrando por no permitir el robo de combustibles.

Con estas 500 pipas tendríamos cerca de 200,000 barriles diarios en transportación, todo lo que consume el Valle de México en un día; traslado en pipas por la emergencia de Tuxpan a la Ciudad de México, ya estamos en eso”, destacó López Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente afirmó que su gobierno está “trabajando para normalizar el servicio de distribución de gasolina y diésel”.

Sin embargo, AMLO mencionó que “siguen los actos de sabotaje, siguen rompiendo los ductos. Ayer hicieron eso, actos de sabotajes . Nos sacaron de operación. Algunos ductos, salió de operación el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, y se está actuando para no poner en riesgo la vida de los ciudadanos. No hemos dejado de trabajar para normalizar el servicio, que no falte la gasolina y se está avanzando a pesar de los pesares; avanzamos hacia la normalización”, dijo López Obrador.

Pide a automovilistas cargar gasolina conforme a número de placas

El titular del Ejecutivo federal pidió a los ciudadanos seguir colaborando con su plan de combate al huachicol, y sugirió a los automovilistas sumarse a la campaña #HoyNoCargoGasolina.

Queremos pedirles a los ciudadanos, de manera especial pedirle a la gente de la Ciudad de México, que nos siga ayudando, que nos siga apoyando como lo ha venido haciendo, resistiendo, aguantando estoicamente ante las molestias que ocasiona hacer filas para cargar combustible, para cargar gasolinas, aseguró el mandatario.

Si seguimos así, en muy poco tiempo vamos ya a regularizar el servicio, si todos seguimos apoyando, dijo Obrador.

“Se habló de cargar gasolina de acuerdo al número correspondiente a las placas. Esto aplica de manera voluntaria, no es obligatorio. Los que quieran ayudar es pensar en que se carga combustible el día que corresponde y con esto se contribuye a la compaña en contra del robo de combustible.

”Hoy no cargo gasolina, porque estoy en contra del huachicoleo y quiero que se acabe la corrupción’, eso es lo que se estaría haciendo en los hechos. Esa es una contribución, porque mucha gente nos dice: ‘¿De qué manera apoyamos?’ Esa es una forma de apoyar. Pero, insisto, de manera voluntaria, no es obligatorio”, destacó López Obrador.

[email protected]