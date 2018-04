De cara al lanzamiento de la sección de Elecciones 2018 de la plataforma 3de3, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) advirtió que esta iniciativa, con la cual se busca transparentar las declaraciones patrimoniales, es ya una exigencia ciudadana que representa un costo para aquellos candidatos a cargos de elección popular que deciden no participar.

Tras el arranque del periodo de campañas que durará tres meses, el Imco activó el apartado para las elecciones del 1 de julio. Con corte al 2 de abril, 10 candidatos habían publicado sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal en la herramienta; tres son aspirantes a la Presidencia de la República y siete a gobernadores.

De los contendientes a Los Pinos, Margarita Zavala, candidata por la vía independiente; Ricardo Anaya, abanderado de la coalición Por México al Frente y Andrés Manuel López Obrador de Juntos Haremos Historia.

En entrevista, Alexandra Zapata, directora de Educación e Innovación Cívica del Imco, previó una alta participación por parte de los candidatos a un cargo de elección popular. Este año están en juego 3,416 puestos; de los cuales, 629 corresponden a cargos federales y 2,787 a cargos locales.

En esta histórica elección, prosiguió Alexandra Zapata, uno de los temas centrales del debate político será el esfuerzo anticorrupción en la agenda electoral. La plataforma 3de3 pone frente a los aspirantes el reto de no sólo hablar de las propuestas en materia anticorrupción o su compromiso con la rendición de cuentas, “sino que demuestren de forma tangible —a través de la presentación de sus declaraciones— su compromiso. Ir más allá de las palabras”, sostuvo.

Esta iniciativa surgió en el marco de la elección federal del 2015, para invitar a los entonces candidatos a los puestos de elección popular, diputados federales y senadores, que publicaran sus declaraciones de impuestos, patrimonial y de intereses.

Zapata abundó que la propuesta ciudadana comenzó como un llamado y se convirtió en una expectativa y exigencia ciudadana.

“Un candidato que no presenta su 3de3 o no está abierto a este tipo de iniciativas ciudadanas es un candidato que difícilmente le creemos un discurso de rendición de cuentas (...) La intención es elevar el costo de aquellos candidatos que no quieran participar”.

Asimismo, se pronunció sobre la situación del único aspirante a la Presidencia de la República que falta por sumarse a esta propuesta ciudadana, José Antonio Meade, de la alianza Todos por México; “nuestra expectativa es que presente sus declaraciones”, indicó Alexandra Zapata.

Lo anterior, dijo, sumado a que Meade Kuribreña incluso ha retado a sus contrincantes a debates sobre situación patrimonial. “Un primer paso para empezar a debatir es cumplir con esa exigencia de la ciudadanía”, indicó Alexandra Zapata.

Debaten en Twitter

José Antonio Meade Kuribreña retó, vía Twitter, a Andrés Manuel López Obrador y a Ricardo Anaya Cortés a un debate sobre la situación inmobiliaria y patrimonial de cada quien.

“Reto a @lopezobrador_ y a @RicardoAnayaC a un debate público sobre nuestra situación inmobiliaria y patrimonial. El que nada debe nada teme. Que todos sepan quién es quién en esta elección. ¿Le entran?”, publicó el candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República.

López Obrador, candidato presidencial de Morena, PT y Encuentro Social, respondió que la convocatoria de Meade Kuribreña a debatir es una provocación y que no se enganchará en ningún debate. durante su campaña, anticipó, no caerá en ninguna provocación.

“No voy a caer en ninguna provocación; no me voy a enganchar en ningún debate, no me voy a enojar. Mis asesores de los pueblos de México me están recomendando que yo no me enoje, que no conteste ninguna provocación. O sea, que se ahorren cualquier provocación los candidatos de los otros partidos, porque no voy a contestarles. ¡Miren, todo va a ser así: amor y paz!”, dijo el tabasqueño desde Santa Catarina, Nuevo León.

Sin ser aludida por el candidato priista, Margarita Zavala, candidata presidencial independiente, aprovechó para entrar a la discusión.

“@JoseAMeadeK me sumo al reto. Todos debemos presentar nuestra situación patrimonial para que la sociedad pueda tomar una decisión informada”, escribió en Twitter la esposa del expresidente Felipe Calderón.

en qué consiste la plataforma

Los aspirantes deben subir tres declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal.

Es impulsada por el Imco y Transparencia Mexicana.

Los candidatos deben seguir las instrucciones que están en el sitio: www.3de3.mx/elecciones.

Cualquier ciudadano puede identificar a su candidato con su credencial del INE y entrar en contacto con éste, vía Twitter, para exigir que publique la 3de3 o felicitarlo si ya lo hizo.

politica@eleconomista.mx