Bajo la amenaza de un posible uso electoral y discrecional, las y los integrantes de la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen que permitiría a los partidos políticos reintegrar parte de sus recursos a las arcas públicas en caso de catástrofes sufridas por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

Con el apoyo del PRI, legisladores de Morena y PT aprobaron, con 26 votos a favor, la iniciativa presentada por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional que busca cambios a los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos y adiciona el artículo 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre renuncia parcial y/o devolución del financiamiento de los partidos políticos. En contra del dictamen, con 11 votos se pronunciaron integrantes del PAN, PRD y MC.

Además, en votación económica se avaló agregar una reserva relativa a tres artículos, presentada por la diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), quien llamó a definir algunos aspectos para evitar “abrir la puerta a la discrecionalidad”.

La reserva de la priista propone sustituir algunos términos como la palabra reintegrar en lugar de devolver; eliminar el término “entre otros” de la redacción del dictamen, porque viola el principio de certeza y certidumbre jurídica y abriría paso a posibles actos discrecionales que no sean específicos para emergencias o desastres naturales.

Así como garantizar que la reintegración de recursos no afecte el cumplimiento de las actividades de los partidos y prevalezca en su financiamiento los recursos públicos sobre los de origen privado en el caso de catástrofes sufridas en territorio nacional por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

Destaca que la devolución de recursos correspondientes a financiamiento para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, también será aplicable tratándose de remanentes del ejercicio respecto de este tipo de financiamiento.

El dictamen señala que los recursos a los que renuncien los partidos podrán ser destinados preferentemente para coadyuvar con los programas o acciones en materia de atención a desastres naturales, salud, educación, entre otros, agrega.

El debate

Al hablar en contra del dictamen, el diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) apuntó que esta iniciativa es un error, pues, dijo, los partidos políticos ya están facultados para solicitar al INE la renuncia al financiamiento que no se les ha sido otorgado, “la ministración mensual ya otorgada pueda devolverse directa a la Tesorería de la Federación, sin necesidad de pasar por el INE, lo cual no es posible porque sólo pueden utilizarse los recursos ya entregados para los fines establecidos por la ley”, recordó.

En tanto, por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez advirtió que la propuesta puede utilizarse para fines electorales, pues los argumentos son “tramposos”, además de que contiene una redacción ambigua.

Mientras que la diputada Ivonne Ortega Pacheco (MC) sostuvo que la propuesta es una simulación y obedece al objetivo particular del partido en el poder, al tiempo que afirmó que se tiene el riesgo de utilizar este tipo de acciones de forma "electorera".

En cambio, la diputada de Morena, Simey Olvera Bautista, aseguró que no es un asunto electoral, porque desde hace dos años se propuso la devolución de recursos y no se aceptó. La gente dice que no gastan bien el dinero los partidos políticos y no quieren más derroche; manejan muchos recursos, pero obtienen menos votos en las elecciones, no es posible.

Asimismo, el diputado Javier Casique Zárate (PRI) señaló que su bancada mostrará la mayor altura de miras para conciliar puntos de vista y posiciones que pudieran ser contrastantes.

“Tenemos un compromiso histórico en torno a la reforma electoral, las que ha habido han respondido a momentos definitorios de la vida nacional, han sido impulsadas venciendo resistencias en muchos momentos”, dijo.

El diputado del PT, Benjamín Robles Montoya, afirmó que su bancada presentará una reserva para hacer más preciso este ejercicio.

El dictamen fue turnado al pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y eventual votación.

rrg