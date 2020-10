La mañana de este lunes 19 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la cancelación de un timbre postal conmemorativo del exmandatario mexicano, Lázaro Cárdenas, ello a 50 años de su fallecimiento.

Asimismo, el mandatario mexicano adelantó que más tarde dejaría una ofrenda floral en el Monumento a la Revolución donde yacen los restos de Lázaro Cárdenas.

AMLO indicó que se realiza una prueba de Covid-19 una vez a la semana

“Yo me cuido, guardo la sana distancia. Afortunadamente no he tenido síntomas”, expresó el Presidente con relación a los cuidados que mantiene después de que Rafael Ojeda, secretario de Marina, dio positivo a Covid-19.

López Obrador añadió que se realiza una prueba cada semana, generalmente los martes, “para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie. Por lo general me hago la prueba los martes (...) llevo como unas seis, ocho”, explicó en conferencia de prensa matutina.

Asimismo, dijo que el viernes pasado se reunió con el secretario Ojeda, así como todos los días en la mañana, debido a las reuniones de seguridad, sin embargo, confió en que la sana distancia aplicada en los encuentros no propague el contagio.

Tras resultados en EU, se podría investigar en México a Cienfuegos, dice AMLO

Sobre la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, el Presidente reiteró que no existe una investigación en nuestro país, aunque, dijo, están a la espera de los resultados de la investigación realizada en el país vecino, para abrir un proceso en México.

Asimismo, consideró que en el supuesto de que el general en retiro, acusado de narcotráfico, resulte responsable de los delitos que se le imputan, no deben culparse a todas las fuerzas armadas.

“Se trata de un asunto que no puede descalificar, de tajo, la función tan importante de protección a la integridad de territorio, a los trabajos de protección civil, como los planes DN-III (…) esto no significa de ninguna manera encubrir a nadie”, consideró desde Palacio Nacional.

Dice estar en desacuerdo con la denuncia de su hermano vs Loret de Mola

El presidente López Obrador dijo no estar de acuerdo con la denuncia interpuesta por su hermano Pío López Obrador, contra el periodista Carlos Loret de Mola, relacionada con la difusión de videos sobre el supuesto manejo de recursos para su campaña presidencial.

“No estoy de acuerdo con él, no debe pedirse un castigo así para nadie, y más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del gobierno que represento", señaló.

“Deslindo lo público de lo familiar, en lo que tiene que ver con las funciones públicas, no tengo hermanos, son asuntos particulares. Y que no se preocupe Loret de Mola, si no le hicieron nada cuando se llevó a cabo el montaje que le ordenó García Luna, pues ni modo que nosotros actuemos como García Luna, no somos iguales”, añadió en conferencia de prensa.

El mandatario también aseveró que no se va a hostigar ni perseguir a nadie, además de que él no tiene nada ver con la denuncia, pues, “en vez de ayudarme esa denuncia de mi hermano me perjudica”, defendió.

Asimismo, expresó que “no vamos a tocar a Loret de Mola ni con el pétalo de una rosa".

Urge a que se apruebe la reforma a la ley de puertos y la desaparición de los fideicomisos

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores a apresurar la aprobación de las reformas a la ley que da paso a la desaparición de los fideicomisos y a la norma que permitiría a las fuerzas armadas hacerse cargo del manejo de las aduanas y puertos.

“Porque así vamos a poner orden, por la corrupción que imperaba en estos fideicomisos y ya quedamos que esta semana vamos a presentar un informe de cómo se manejaban”, dijo.

Mientras que, en el caso de los puertos, consideró que se tendrá un control para combatir la delincuencia organizada, porque “por los puertos entra contrabando y droga”.

Confió en que esta semana se apruebe por completo la ley sobre el manejo de los puertos, para que a finales del año se implementen los cambios, al tiempo que pidió a los marinos mercantes que no se preocupen, ya que les va a ir mejor y no se van a quedar sin trabajo.

Defiende actuar del SAT

En el marco de la discusión de la Ley de Ingresos, en la Cámara de Diputados, el Presidente defendió el actuar del SAT en el cobro de impuestos a los grandes contribuyentes, al considerar que actualmente trabaja con más honestidad y profesionalismo.

“Era mucho el abuso, no pagaban impuestos, las grandes corporaciones tenían a sus representantes en el SAT, tenían tomado el SAT, salía un funcionario del SAT y se iba a un despacho particular para asesorar a contribuyentes y que no pagaran impuestos, para llevar a cabo evasiones de impuestos”, expuso desde Palacio Nacional.

López Obrador resaltó que el descaro en el manejo de las facturas falsas creció como nunca en los últimos 10 años a través de despachos manejados por delincuentes de cuello blanco.

“Hay todavía denuncias penales pendientes, porque queremos erradicar por completo estos vicios, estos actos de corrupción. Aquí lo hemos dado a conocer cómo los grandes contribuyentes no pagaban impuestos” recordó.

Asimismo, detalló que los grandes contribuyentes en este año han pagado deudas por cerca de 100,000 millones de pesos, “y estoy hablando de grandes, voy a mencionar dos: Walmart, Femsa y hasta ahí me quedo”.