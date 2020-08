El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que se investigue tanto a su hermano Pío López Obrador, así como a su exdirector de Protección Civil, David León Romero, después de que salieran a luz dos videos donde ambos manejan dinero para apoyar al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de cara a las elecciones de 2018.

Indicando que “el buen juez, por su casa empieza”, el mandatario mexicano achacó dicha filtración como consecuencia de sus acciones contra la corrupción, al tiempo que defendió que en ese entonces, su partido subsistía gracias a la aportación ciudadana.

"Ahora sacan videos de mi hermano recibiendo dinero en 2015, desde luego nada qué ver con estas cantidades (del caso Lozoya), de todos modos es dinero, lo dije que cuando luchamos por una causa, todos aportamos, incluso yo viví de la cooperación de mucha gente, abrí una cuenta donde millones de mexicanos aportaron, para erradicar la corrupción”, dijo.

A través de un vídeo publicado en redes sociales, López Obrador también consideró que las invitaciones sobre el caso de Emilio “L” podría ser ejemplo mundial si se hace justicia y se va a fondo.

”En los casos de Lozoya y García Luna, en este desafío, asumo mi responsabilidad y creo que hará lo mismo la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y el pueblo entero”, indicó.

Asimismo, reiteró su llamado para que la ciudadanía lea la denuncia completa del exdirector de Pemex, al considerarla "lectura obligada", aunque, dijo, aún hay actos que no se han dado a conocer, por lo que confió que todos los involucrados decidan revelar los hechos.

"Esta semana fue muy importante porque se filtró la denuncia de Emilio Lozoya que implica a muchos exfuncionarios públicos, legisladores y empresarios en casos de corrupción como nunca se había visto".

Sin embargo, dijo que todo lo señalado por el exfuncionario debe probarse; ya que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo de investigación es un momento definitorio en la historia de México para acabar con la peste de la corrupción.

"Es justicia, no venganza y en el marco de la legalidad; no juicios sumarios, no castigar sin pruebas y que no haya linchamientos políticos", enfatizó el tabasqueño.