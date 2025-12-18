La CDMX es top 4 del ranking de Time Out de las ciudades más felices del mundo

Definir qué hace feliz a una ciudad va mucho más allá de una sola variable. El bienestar urbano se construye a partir de factores estructurales como el empleo, la salud y el entorno económico, pero también de elementos cotidianos que influyen en la vida diaria, como el acceso a espacios públicos, la oferta cultural, la movilidad y la convivencia social.

Con esa premisa, la revista TimeOut dio a conocer su ranking de las 20 ciudades más felices del mundo, elaborado a partir de una encuesta global aplicada a 18,000 personas. El estudio recogió la percepción de los habitantes sobre aspectos como la cultura, la gastronomía, la vida nocturna, la facilidad para caminar la ciudad, el costo de vida y la calidad de vida en general.

El índice de felicidad lo construyó TimeOut con base en la proporción de respuestas favorables sobre la percepción que tienen los habitantes de su ciudad, incluyendo si esta les genera felicidad, si se sienten mejor ahí que en otros lugares donde han vivido o viajado, si perciben bienestar en su entorno, si disfrutan la vida cotidiana y si consideran que esa sensación ha aumentado recientemente

Medellín se posicionó como la segunda ciudad más feliz del mundo en 2025 y la única de Colombia, de acuerdo con el ranking elaborado por la revista TimeOut, que destacó los la ciudad paisa por su calidad de vida, ambiente urbano y bienestar general.

Cerca de 97% de los ciudadanos afirmaron que son felices en su ciudad y resaltaron la oferta en gastronomía, el abanico de planes tanto en la noche como en el día y los espacios verdes. El listado es encabezado por Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, con 99% de aceptación de sus ciudadanos; mientras que el tercer lugar lo ocupa Cape Town, en Sudáfrica.

En el cuarto puesto aparece la Ciudad de México, lo que consolida una fuerte presencia de ciudades emergentes y de economías no tradicionales en los primeros lugares del ranking, apoyada en una oferta cultural diversa y una gastronomía reconocida internacionalmente, con espacios emblemáticos como Coyoacán, Polanco o el Centro Histórico.

Más abajo en la clasificación aparecen ciudades de Asia, Europa, América y Oceanía, lo que refleja el carácter global del ranking. En este grupo destacan Mumbai, uno de los principales polos económicos y culturales de India; Beijing y Shanghai, que combinan modernidad y tradición en China; Chicago, como referente urbano estadounidense; y Sevilla, reconocida por su patrimonio histórico, su vida cultural y su identidad mediterránea.

Australia logra colocar a Melbourne y Sydney dentro del listado, mientras que el Reino Unido aparece con Brighton y Glasgow. Valencia y Sevilla refuerzan la presencia de las ciudades españolas dentro del ranking, acompañadas por Porto, en Portugal, lo que subraya el peso de la península ibérica entre los destinos mejor valorados por sus habitantes.

Estas ciudades destacan por su calidad de vida, su escala urbana y una combinación de patrimonio histórico, espacios públicos y oferta cultural que las mantiene bien posicionadas. En paralelo, Asia gana protagonismo con la inclusión de ciudades como Chiang Mai, en Tailandia; Hanoi, en Vietnam; y Yakarta, en Indonesia, reflejando el creciente atractivo de ciudades que combinan tradición, dinamismo económico y experiencias urbanas valoradas positivamente por quienes viven en ellas.

¿Cómo clasificaron a las ciudades?

El ranking de TimeOut reúne 20 ciudades ubicadas en distintas regiones del mundo, lo que da cuenta de una amplia diversidad geográfica, cultural y social. La clasificación no solo compara grandes capitales con ciudades intermedias, sino que también evidencia una tendencia creciente a valorar modelos urbanos que priorizan el bienestar de sus habitantes.

En este sentido, el listado destaca a aquellas ciudades que logran un equilibrio entre infraestructura, entorno social, oferta cultural y calidad de vida, más allá del tamaño de su economía o de su nivel de desarrollo tradicional.