Inflación en Estados Unidos cede inesperadamente a 2.7% en noviembre

La inflación en Estados Unidos fue más moderada de lo que los analistas esperaban en noviembre, según mostraron este jueves datos oficiales publicados con retraso.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó 2.7% interanual en noviembre, informó el Departamento de Trabajo.

Este dato se ubicó por debajo del 3% registrado en septiembre, el mes más reciente para el que había datos completos debido a un prolongado cierre del gobierno.

También se ubica muy por debajo de las previsiones de los analistas que esperaban un aumento de precios de 3.1% en los 12 meses culminados en noviembre.

La inflación ha repuntado este año después de que el presidente Donald Trump impusiera nuevos aranceles a bienes provenientes de los socios comerciales de Estados Unidos. Algunas empresas dieron cuenta de un aumento de costos.

Pero el impacto en los consumidores ha sido más moderado, ya que las empresas se apresuraron a abastecer sus inventarios antes de que entraran en vigor precios de importación más altos.

Muchas optaron por no trasladar por completo los incrementos a sus clientes.

Los hogares estadounidenses, sin embargo, siguen sintiendo la presión de unos precios elevados en general.

Al excluir sectores volátiles como alimentos y energía, la inflación "subyacente" marcó un 2.6% en noviembre.

El informe de este jueves ofreció pocas comparaciones mensuales, ya que el cierre del gobierno entre octubre y mediados de noviembre dificultó la recopilación de datos de octubre.