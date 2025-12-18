Agregan a 49 contribuyentes a lista negra de factureras: Entran proveedores de gobiernos municipales

Las autoridades fiscales añadieron a 49 nuevos contribuyentes a la lista global definitiva de factureras, entre ellas proveedores y contratistas de gobiernos municipales en Chiapas y Jalisco durante años anteriores.

El pasado viernes 12 de diciembre, el fisco publicó el listado global definitivo de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.

Rolando Silva, director ejecutivo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México (IMCP), explicó que esos 49 contribuyentes fueron añadidos por la autoridad primero a la lista de presuntos factureros, con lo que se les dio la oportunidad de probar que no emitían facturas falsas.

Sin embargo, tras no poder desvirtuar la presunción, las autoridades fiscales las incluyeron en el listado definitivo de factureros, con lo que se hacen acreedores a sanciones como la cancelación de sellos digital y quedan sin la capacidad de facturar, resaltó Silva.

Proveedores y contratistas de gobiernos locales

Entre los contribuyentes agregados a la lista definitiva están por ejemplo CONSTRUCTORA BARLE, S.A. DE C.V., que, de acuerdo con un acta de una sesión ordinaria del ayuntamiento de Comitán, Chiapas, recibió del gobierno municipal más de 30,000 pesos en enero de 2024 por el pago de dos facturas.

Una de las facturas fue por la reparación de chapas y cerrajería de diferentes áreas y la otra por la reparación de sillas ejecutivas.

Asimismo, se añadió a la lista a GOINTERMEDIAL, S. DE R.L. DE C.V., proveedor del gobierno municipal de Ahome, Jalisco que en junio de 2023 recibió 309,000 pesos por dos contratos.

Uno de los contratos fue para el servicio de limpieza de parques y jardínes del Blvd. Centenario y otro para el servicio de mantenimiento general de limpieza del Parque 13 de septiembre y la Plazuela 27 de septiembre.

Igualmente se añadió a la lista a TOSCANO PRATO ITALCHENCO, S.A. DE C.V., firma que fue subcontratada por la Universidad Politécnica del Centro en 2016 y desde 2018 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó al fisco auditar con el fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Asimismo, TOSCANO PRATO ITALCHENCO, S.A. DE C.V. aparece en un registro de proveedores de la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) de 2023.

¿Qué son las factureras?

Una “facturera” es una empresa que emite facturas o comprobantes fiscales por operaciones ficticias o inexistentes. Esto tiene el objetivo de ayudar a otros contribuyentes a evadir impuestos, lavar dinero o desviar recursos.

Las factureras son conocidas por la autoridad fiscal como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), las cuales están en una “lista negra” que publica la autoridad fiscal para tenerlas bien identificadas

Según la actualización más reciente del fisco de la lista definitiva, en México había 11,160 EFOS o empresas que emiten facturas falsas al cierre de noviembre de 2025.

El vicepresidente de fiscal del IMCP, Luis Carlos Figueroa Moncada, explicó que la lista de EFOS se actualiza cada mes con las adiciones que va publicando mes a mes la autoridad fiscal.