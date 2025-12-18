Educación para la transformación de México

La corrupción no vive del ambiente, la difunde como peste el mal gobernante. José Vasconcelos

Armonizar la educación y el empleo es uno de los grandes retos pendientes de toda administración, la construcción de escuelas para los jóvenes que salen de la secundaria, además de los planes y programas con nuevas carreras tecnológicas, futuro inmediato con los pasos gigantes de la modernización e innovación en el mundo globalizado, es hoy el tema en la educación pública en el país.

Tenemos ante nosotros, desde tiempos pasados, cuando la clase media, que no está en extinción ni es solo son aspiracionistas por cierto, el brindar los padres o tutores ese ir a la escuela de manera presencial, el cambio se está dando después de la trágica pandemia que enlutó miles de hogares.

Educar para transformar no solo la forma de pensar, de expresarnos, vemos campañas de lectura, libros que se regalan pero sin estrategias de metas, para medir los alcances de esas posibles lecturas.

Programas de incentivos a jóvenes que no construyen su futuro, porque están más ocupados, en la preocupación de las edades y los vencimientos de estos cómodos mecanismos que están lejos de insertarlos a la formalidad laboral con salarios dignos de profesionales.

La UNAM por describir un ejemplo, es un parte aguas en la capacidad de ingresos, ilusiones de quienes llegan a esas aulas del conocimiento, con maestras y maestros con una experiencia acumulada importante, pero en contraparte están los que fracasan en el intento, reprobados por la falta de espacios, no por no contar con las habilidades y la preparación necesaria.

Hoy las preparatorias tecnológicas son la mejor opción ante la inversión privada, la creación de empleos que promueve el gobierno federal, atrayendo proyectos con viabilidad y ahora mezcla de recursos con la petrolera mexicana, en esa asignación que tardó seis años en ese limbo político criticable.

Lo público debe equipararse a lo particular, si bien se cuenta en la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, la DGETI, con 474 escuelas de enseñanza en el país, también se tienen 417 escuelas incorporadas que están a la espera de esa necesaria actualización de los planes y programas.

Hay liderazgo en el Director General, Rolando de Jesús López Saldaña, con un equipo de trabajo que vemos todos los días hacen el esfuerzo extra, la conciliación de los diferentes criterios, y la atención a lo sustantivo, lo fundamental y lo prioritario, las alumnas y alumnos al centro de la temática educativa.

A nada de iniciar el periodo vacacional, se ha realizado un balance de los alcances de los programas de 2025, las metas son alentadoras, el recuento de esa matrícula que debe ir en ascenso, la prioridad de los docentes para que tengan las mejores herramientas, en la Nueva Escuela Mexicana y el humanismo; pero también lo tecnológico.

Hoy se abren con la instrucción de la presidenta Sheinbaum, lo mismo un plantel DGETI en Tecámac en el Estado de México, que en Quintana Roo o Chihuahua; lo cual nos invita a retos para un mejor país en su futuro inmediato para los estudiantes en la educación media superior.

ENTRE LÍNEAS

Simulación en el Congreso de Campeche, de madrugada la mayoría morenista aprueba un endeudamiento millonario a 20 años; ¿para gastar en 2027?