Gadgets con IA para disfrutar esta temporada

A mí me encantan los gadgets y las novedades tecnológicas. Sin embargo, seguirle el paso a todo lo nuevo no siempre resulta sencillo.

Por eso, aprovechando el cierre de año y la temporada de regalos, aguinaldos y listas de deseos, comparto aquí algunos gadgets habilitados con Inteligencia Artificial (IA), muchos de los cuales sí están disponibles en México, ya sea en tiendas departamentales o en plataformas de comercio electrónico.

Estas ideas ya son bien conocidas por los usuarios avanzados, pero para los que no lo son tanto, podrán tomarla como punto de partida para empezar a probar y entender la IA afuera de sus computadoras.

Un detalle interesante es que muchos de estos dispositivos quizá no existan el próximo año. Algunos fabricantes los desarrollan únicamente como prototipos para probar tecnologías, medir reacciones del mercado o mostrar músculo innovador. Y otros, simplemente, no encontrarán la demanda suficiente o serán desplazados por la siguiente novedad tecnológica.

Aun así, este tipo de listados resulta útil para imaginar cómo podría ser la vida en los próximos años y entender hacia dónde se mueve la relación entre humanos e Inteligencia Artificial.

1. Lentes inteligentes (no confundir con gafas de realidad virtual)

Probablemente son los dispositivos con IA más populares, y también, los que más hemos visto en películas y series, donde suelen aparecer como herramientas de espías o agentes secretos. Y no son tan nuevos: se han desarrollado desde antes del 2020.

Estos lentes integran cámara para foto y video, micrófono, funciones de audio, traducción en tiempo real, reconocimiento de voz y monitoreo básico de salud, así como traductor, teleprompter y otras funciones de oficina. Sus asistentes de IA responden a comandos por voz (les das órdenes al modo de 007), sincronizan sus funciones con tu celular y hasta prometen corregir problemas de vista. Se vale pedirlos con graduación.

Hay ya una variedad interesante de marcas. Entre los más conocidos están los Ray-Ban Meta, resultado de la alianza entre Facebook (Meta) y Ray-Ban. También los HUAWEI X Gentle Monster Eyewear II, los G1 Smart Glasses, entre otros.

Estos modelos ya están en México, en rangos de precios que inician en los 1,800 pesos hasta cerca de los 15,000 pesos, dependiendo de funciones y marca.

Foto: Cortesía

2. Anillos inteligentes (Smart Rings)

Estos anillos operan en tres grandes áreas: salud, fitness y experiencia inteligente.

• Salud y bienestar personal. Monitorean datos biométricos como ritmo cardíaco, niveles de oxígeno, sueño, y en algunos modelos avanzados, hasta glucosa. La IA transforma esa información en consejos personalizados, con recomendaciones y alertas sobre posibles riesgos. Algunos especialistas coinciden en que estos dispositivos podrían popularizarse rápidamente en los próximos años, y concuerdo: la medicina promete dar saltos cuánticos muy interesantes con la IA.

• Fitness y metabolismo. Siguen una lógica similar a la de los relojes inteligentes, pero operan con mayor precisión y personalización gracias a la IA: registran actividad física, recuperación, calorías y patrones de movimiento, además de que ofrecen sugerencias para mejorar el rendimiento.

• Experiencia inteligente extendida. Algunos modelos buscan integrarse al ecosistema del smartphone para tomar fotos, controlar funciones o interactuar mediante gestos. Yo sospecho que esta gama no tendrá mucho éxito, pues para mí, no resulta muy cómodo dictarle un email a un anillo…

En México ya hay una oferta variada, con precios que van de los 5,000 a los 20,000 pesos, con el Samsung Galaxy Ring, el Vertu AI Smart Ring, el Luna Smart Ring, entre otros.

Foto: Cortesía

3. Robots inteligentes con IA

La ciencia ficción nos hizo creer durante décadas que la Inteligencia Artificial convertiría a los robots en asesinos implacables y enemigos de la humanidad.

Por ahora, la realidad es mucho menos dramática. La IA se ha integrado principalmente en robots para quehaceres domésticos, vigilancia, asistencia social y cuidados médicos. Muchos de ellos siguen siendo prototipos, pero otros ya están dando pistas claras de para dónde va la IA.

Algunos ya están disponibles para México, desde Amazon o las páginas de los fabricantes.

Aquí es en donde creo que veremos muchos avances en los próximos años y será en donde la IA cobre auténtica relevancia en la vida cotidiana.

Algunos ejemplos:

• Grok 3 y 4. Los polémicos robots de Elon Musk, diseñados para tareas domésticas y laborales, y como acompañantes y entretenimiento.

• Ecovacs Deebot X9 Pro Omni. La evolución de los ya conocidos robots que barren y trapean. Con IA, hacen mapeo 3D, auto-vacío, autolimpieza y aprendizaje de otras tareas del hogar.

• Samsung Ballie. Robot doméstico con IA diseñado para interactuar con el entorno y otros dispositivos del hogar.

• EBO Air 2 Plus. Robot vigilante que patrulla el hogar, reconoce rostros y permite realizar videollamadas.

• Unitree G1 Humanoid Robot. Robot humanoide para investigación, pruebas de movilidad e interacción física.

• Tlibot T1 Pro 1. Orientado a educación, programación y demostraciones en entornos académicos y profesionales.

• También existen los robots de asistencia emocional (Tombot Puppy o FriendBot Ropet), educativos (como Miko) o los de movilidad avanzada y exploración (Boston Dynamics Spot).

Foto: Cortesía

4. Otros que quizás no necestes… pero te gusten

• Audífonos para concentración: los MW75 Neuro Headphones utilizan sensores neuronales para rastrear la actividad cerebral y ayudar a mejorar la concentración y la productividad.

• Spicerr: un gadget de cocina que mezcla especias según tus recetas y preferencias. Aprende tus gustos y sugiere combinaciones personalizadas, como si tuvieras un chef virtual en casa.

• LeafyPod: una maceta que integra sensores e IA para monitorear la salud de tus plantas y avisarte cuándo necesitan agua, luz o nutrientes. Más que un sensor, parece interpretar el “estado emocional” de la planta.

• Mirumi: un pequeño robot “de peluche” que se engancha a mochilas o bolsas y reacciona a estímulos del entorno. No está diseñado para ser útil, sino para acompañarte e interactuar contigo.

Más allá de si estos gadgets terminan en nuestras manos o se quedan como curiosidades tecnológicas, todos comparten algo en común: la IA está dejando de ser invisible y ya se integra en objetos cotidianos.

Tal vez no necesitamos una maceta que nos hable bonito, pero estos dispositivos nos obligan a reflexionar qué tipo de relación queremos construir con la tecnología cuando ésta ya nos observa, aprende de nosotros y nos acompaña en lo cotidiano…

¿Has probado algunos de estos? ¿Cuál agregarías a la lista?