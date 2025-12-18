El 2025 de RH, cambios legales y tecnológicos desafiaron la capacidad de adaptación

Las áreas de Recursos Humanos (RH) recordarán el 2025 como un año de cambios en lo legal, económico y la disrupción de la inteligencia artificial (IA), que retaron su capacidad de adaptarse con mayor velocidad, consideran especialistas.

“El 2025 para las áreas de recursos humanos fue un año muy retador porque implicó que los profesionales de recursos humanos pudiéramos ir a la velocidad del cambio que se requería”, resume Luis Mercado, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (ERIAC).

Una de las sacudidas más relevantes para las empresas y sus áreas de talento fueron los cambios legales que entraron en vigor o iniciativas anunciadas que podrían materializarse pronto. Por ejemplo, la Ley Silla que obliga a las compañías a garantizar el derecho al descanso de los trabajadores durante la jornada laboral.

“Íbamos ajustando durante el año a todo lo que nos fue arrojando la reforma laboral. Empezar a entender que era lo de la Ley Silla, las tendencias de las 40 horas, asegurar las reglas nuevas de las vacaciones y tuvimos que ir ajustándonos rápidamente para poder balancear resultados contra ejecución”, enumera Mercado.

Reducción jornada laboral, empresas iniciaron en 2025

El especialista de ERIAC pone la lupa en cambios legales que beneficiarán a los trabajadores e implicarán ajustes en los centros de trabajo desde infraestructura hasta cultura laboral.

Por ejemplo, la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas se dio a conocer en diciembre de este año y se prevé que el siguiente año se apruebe, con una implementación de manera gradual.

Si bien, aún falta que se apruebe, hay empresas que comenzaron a prepararse e incluso pusieron en marcha las jornadas a 40 horas este mismo año en sus equipos.

“Fue un año de estar monitoreando los cambios laborales, de estar anticipando, ya muchas empresas están haciendo procesos de prevención y transición en materia laboral”, explica Alejandro Navarro Borja, director general de la Asociación de Recursos Humanos de Occidente (ARIOAC).

Desde la asociación, Navarro Borja menciona que en 2025 un 10% de las empresas con las que han tenido contacto comenzó a aplicar la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Tras analizar los escenarios, estas compañías concluyeron que era más costoso una disminución gradual que hacerlo totalmente.

“Las empresas sí reflexionaron que les cuesta más irse paulatinamente que directo a las jornadas de 40 horas”, comparte.

Mientras que otras han diseñado sus planes de transición y, ya con la reforma aprobada en 2026, planean comenzar la implementación el próximo año.

El área de recursos humanos inició en 2025 el análisis para reducir las jornadas laborales en la organización con cambio en procesos de gestión, tipo de jornadas, movilidad, lugares para comer, entre otros.

Además, fue un año de concentrarse en la eficiencia operativa mediante la revisión de los resultados, la ejecución de planes, diseño de políticas internas para lograr un mejor desempeño en una economía que se enfría, dice Luis Mercado de ERIAC.

“Hemos estado apoyando a las organizaciones a tener esquemas y políticas para habilitar el desempeño de la organización. Ya no nada más la parte flexible que veníamos de la pandemia, sino también la parte de la colaboración, de control de resultados y de ejecución para poder también eso ligar a una eficiencia operativa”, agrega.

El especialista menciona que 2025 comenzó con resultados sólidos, pero en el segundo semestre las tendencias económicas retaron a Recursos Humanos a apoyar a las compañías a lograr balances entre un buen desempeño de los colaboradores y los resultados de la empresa.

Inteligencia Artificial llegó en 2025 y deja tarea a RH

Otro de los cambios que vieron las áreas de gestión de talento fue la disrupción de la inteligencia artificial (IA) en las actividades de los colaboradores, quienes la utilizan por iniciativa propia.

“Por sí sola, la IA está arrastrando a toda la a toda la plantilla de la organización a implementarla en sus procesos porque la gente por sí sola ya lo usa y entonces la organización la tiene que implementar dentro de sus procesos y también desarrollar políticas de uso”, comenta Navarro Borja.

El pendiente que deja 2025 en materia de inteligencia artificial es regular su uso y educar a los que aún no la incorporan.

“Tenemos que cuidar la privacidad de la información y desarrollar nuevas capacidades a nuestros empleados y líderes para podernos educar sobre qué herramientas sí podemos usar y cómo usarlas”, sugiere Luis Mercado.